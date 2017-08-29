Fitbit10月推出最新智慧表
智慧手環大廠Fitbit周一發表外界期待許久的最新智慧表「Ionic」，預計10月上市，搶攻年底購物旺季。Fitbit對新品寄予厚望，盼為低迷的業績注入活力。
Fitbit新款智慧表定價299.95美元，屆時將與其他對手產品如蘋果Apple Watch一較高低。
Ionic的銷售成績對Fitbit至關重要，該公司去年底的旺季業績慘淡，出現掛牌以來首見虧損，蕭條的業績也導致裁員。
分析師表示，Fitbit能否善加利用自身在智慧手環的優勢，是新款智慧表的成功關鍵。Fitbit智慧運動手環銷售為全球之冠。根據市調機構IDC去年底調查，消費者最想要智慧表擁有的功能，是追蹤健康及健身數據的應用程式（App）。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。