Fitbit10月推出最新智慧表

智慧手環大廠Fitbit周一發表外界期待許久的最新智慧表「Ionic」，預計10月上市，搶攻年底購物旺季。Fitbit對新品寄予厚望，盼為低迷的業績注入活力。

Fitbit新款智慧表定價299.95美元，屆時將與其他對手產品如蘋果Apple Watch一較高低。

Ionic的銷售成績對Fitbit至關重要，該公司去年底的旺季業績慘淡，出現掛牌以來首見虧損，蕭條的業績也導致裁員。

分析師表示，Fitbit能否善加利用自身在智慧手環的優勢，是新款智慧表的成功關鍵。Fitbit智慧運動手環銷售為全球之冠。根據市調機構IDC去年底調查，消費者最想要智慧表擁有的功能，是追蹤健康及健身數據的應用程式（App）。

(工商)