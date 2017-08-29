第五屆中國詩歌節 9月12至17日湖北宜昌登場
由大陸文化部、中國作家協會及湖北省政府主辦的第五屆「中國詩歌節」，9月12至17日將在湖北省宜昌市舉辦，以「詩詠盛世 圓夢中華」為主題，舉辦五個主題活動，包括文藝演出、詩歌論壇、專場詩歌以及交流采風等活動。
以傳承中華優秀詩歌文化，推動詩歌藝術繁榮發展為宗旨，「中國詩歌節」為大陸全國目前最高規格的詩歌藝術盛會，自2005年創辦以來，已先後在安徽省馬鞍山市、陝西省西安市、福建省廈門市及四川省綿陽市舉辦。
自今年5月起，宜昌已陸續舉辦一系列詩歌活動，包括朗誦藝術大賽、「詩意校園」青少年詩歌傳承活動，「中國夢」主題的詩歌創作和朗誦徵集活動等，為即將登場的第五屆「中國詩歌節」預先暖身。
(旺報)
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