中國互聯網協會：圖像美化類App竊取隱私需警惕

新京報報導，8月29日，中國手機網路安全高峰論壇，在北京舉行。中國互聯網協會副秘書長石現升在演講中表示，手機App越界造成大量使用者隱私資訊洩露，圖像美化類的App尤其需要警惕。

石現升指出，中國手機用戶常遇手機安全軟體問題中，支付陷阱占比88.3％，個人隱私資訊占比為75.9％，電話簡訊騷擾占比為62.8％。

2017年上半年，來自中國大陸以外的詐騙電話量，已經呈倍成長，詐騙電話來自71個國家和地區，詐騙簡訊量已經占到整體近5％，通訊網路詐騙的國際化趨勢愈發明顯。

石現升強調，手機應用軟體越界竊取隱私，圖像美化類App尤其需警惕。案例顯示，部分違規手機軟體不但霸佔螢幕，還霸佔用戶隱私。報告顯示，96.6％的Android應用、69.3％的iOS應用，會獲取用戶手機隱私許可權。不過，大部分應用獲取個人資訊許可權，是屬正常行為，如掃描二維碼時，需要打開手機照相機，搭車軟體在使用時，需要調用地圖讀取位置等。

他說：「需要警惕的是，有25.3％的應用軟體，存在越界獲取用戶手機隱私許可權的隱患，即在自身功能不必需的情況下，獲取隱私許可權的行為，圖像美化類和辦公學習類應用軟體，尤其需要當心。

這些應用軟體，可能會越界訪問連絡人、獲取手機號碼、讀取簡訊記錄，也有可能私自發送簡訊、發送彩信、撥打電話，給用戶造成費用增加，如果個人隱私資訊被詐騙分子惡意利用，可能導致財產損失及生命安全威脅。」

(工商)