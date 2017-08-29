中國互聯網協會：圖像美化類App竊取隱私需警惕
新京報報導，8月29日，中國手機網路安全高峰論壇，在北京舉行。中國互聯網協會副秘書長石現升在演講中表示，手機App越界造成大量使用者隱私資訊洩露，圖像美化類的App尤其需要警惕。
石現升指出，中國手機用戶常遇手機安全軟體問題中，支付陷阱占比88.3％，個人隱私資訊占比為75.9％，電話簡訊騷擾占比為62.8％。
2017年上半年，來自中國大陸以外的詐騙電話量，已經呈倍成長，詐騙電話來自71個國家和地區，詐騙簡訊量已經占到整體近5％，通訊網路詐騙的國際化趨勢愈發明顯。
石現升強調，手機應用軟體越界竊取隱私，圖像美化類App尤其需警惕。案例顯示，部分違規手機軟體不但霸佔螢幕，還霸佔用戶隱私。報告顯示，96.6％的Android應用、69.3％的iOS應用，會獲取用戶手機隱私許可權。不過，大部分應用獲取個人資訊許可權，是屬正常行為，如掃描二維碼時，需要打開手機照相機，搭車軟體在使用時，需要調用地圖讀取位置等。
他說：「需要警惕的是，有25.3％的應用軟體，存在越界獲取用戶手機隱私許可權的隱患，即在自身功能不必需的情況下，獲取隱私許可權的行為，圖像美化類和辦公學習類應用軟體，尤其需要當心。
這些應用軟體，可能會越界訪問連絡人、獲取手機號碼、讀取簡訊記錄，也有可能私自發送簡訊、發送彩信、撥打電話，給用戶造成費用增加，如果個人隱私資訊被詐騙分子惡意利用，可能導致財產損失及生命安全威脅。」
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。