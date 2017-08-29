中華羽球豪取5金3銅 世大運史上最佳

2017台北世大運羽球決賽今晚登場，中華隊在晉級的混雙、女單、男單、女雙項目中上演「大滿貫」，豪取4面金牌，加計先前奪下的混合團體金牌和銅牌項目，中華羽球本屆世大運囊括5金3銅，寫下2011深圳世大運以來最佳紀錄！

金牌賽第1戰由混雙率先登場，中華混雙搭檔王齊麟、李佳馨，出戰首次在公開賽組成搭檔的馬來西亞阿尤(Azriyn Ayub)、吳玥青，中華隊首局以12比21落敗，但隨即重振旗鼓，以21比16、21比14連下2局逆轉勝，搶下混合團體賽後的第2面金牌，也刷新中華混雙世大運最佳成績。

接著登場的女子單打冠軍賽，世界球后戴資穎對決排名42的韓國李張美，雙方實力差距懸殊，戴資穎僅花22分鐘便以21比9、21比13直落二勝出，為中華隊拍下第3金，也歡喜收下世大運個人首面、中華隊史第2面女單金牌。

男子單打決賽則由我國世界排名第12的「羽球王子」王子維，出戰排名42的日本選手西本拳太，王子維也僅用了21分鐘，即以21比16、21比15為中華隊拍下第4金，除了是王子維個人世大運首面金牌外，更是中華羽球男單在世大運史上第1面金牌。

中華隊最後一場奪牌戰，世界女雙排名30的許雅晴、吳玓蓉，對上排名107的泰國查拉查勒姆(Chayanit Chaladchalam)、門翁(Phataimas Muenwong)，中華雙姝延續隊友氣勢，以21比17、22比20直落二抱回全隊第5金，在全場球迷歡聲雷動下，中華羽球隊完成決賽組全鍍金的大滿貫傳奇。

一路以一局未失之姿在女單封后的戴資穎賽後表示，此次世大運與很多比賽撞期，有些強者沒有來參賽，打起來確實比較輕鬆，決賽時她也沒特別想對戰策略，只想趕快結束贏球，拿下自己的第3面世大運獎牌。

至於被問到放棄世錦賽留守世大運是否值得，戴資穎說，身為台灣人就應該支持這個比賽（世大運），在台灣看到很多人關注比賽，各個項目場館都是爆滿，「我覺得留下來是對的！」

(中時)