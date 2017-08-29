137位台灣大學生結束廣州企業實習 成功促進兩岸相互了解

由廣州市天河區台辦、廣州市穗台經濟文化交流中心主辦，廣州台灣青年之家承辦的「兩岸一家親，天河夢工場」活動，8月26日下午在暨南大學曾憲梓科學館舉行結業典禮，來自台灣10所大學的137名大學生，分享為期8周的實習經驗。

這是廣州首次大規模邀請來自台灣的「90後」青年到廣州企業實習，在為期8周的工作期間，137名台灣青年不僅學到了知識，提升職業技能，還深入了解這座城市，分別結交不少廣州朋友。

44歲的高雄人鄭明嘉2008年到廣州工作，目前是廣州的台灣青年之家的會長，也是這次實習活動的「大管家」。為了讓更多的台灣年輕人參加，他從2016年9月到2017年2月跑遍台灣25所大學，進行多場分享會。

鄭明嘉表示，他剛到廣州時：「不認識路，不會坐車，更不會聽粵語，花了整整5個月才熟悉這裡的生活。」9年來，他看到廣州發展的蓬勃生機，希望讓台灣的年輕人也能更了解大陸、更了解廣州，開拓視野，所以才舉辦這次活動。

在廣州市天河區委區政府、市區台辦、台協等多個部門的支援和幫助下，台灣青年之家為137名台灣大學生談妥廣州39家企業的實習工作，並為學生們提供住宿及每天一頓工作餐，每個月發放1500元人民幣的實習津貼。

來自昆山科技大學的謝建鋐說：「我們不只是來實習這麽簡單，我們是台灣的『90後』，肩上背負著開拓兩岸新未來的艱巨責任，讓兩岸更多地相互了解，是我們的重大使命，我們是兩岸交流的先鋒。」

台灣大學生的表現獲得到實習單位的廣泛認可。一家基因科技有限公司的人力資源總監胡健秋毫不吝嗇地讚美台灣學生：「台灣學生非常棒！他們上班從來不遲到，遵守公司紀律，特別有禮貌，做事也用心、細心，希望未來有更多台灣大學生和我們一起奮鬥。」

廣州市台資企業協會會長王治中則表示，所有在廣州打拼的台商前輩，都將是台灣青年最堅實、有力的依靠。在穗台商們都非常願意幫助臺灣青年來大陸打拼，爲他們來廣州發展提供支援和幫助。

(旺報)