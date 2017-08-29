北市107年總預算案出爐 還債百億創新高
北市府市政會議昨通過107年總預算案，歲出計列1746.32億元，較今年增加77.1億元，其中捷運土開基金、捷運公司自償性債務就占42億元。另外，號稱省錢市長的柯文哲，指示明年編列100億元債務還本，為11年來新高；至於第二預備金，仍續編12.5億元闖關，預算案將送往市議會。
根據明年度預算案，北市府歲出編列1746.32億元，歲入編列1648.55億元，歲入歲出相抵，差短97.77億元，加上債務還本100億元，還需融資調度197.77億元，不過去年度歲計賸餘可全數彌平，不需舉債。
主計處長梁秀菊表示，明年度歲出預算較今年增加77億元，主要是捷運土開基金、捷運公司自償性經費，加總共42.1億；另外環南、成功、南門等市場改建，也較去年增加15.7億市場發展基金；士林北投科技園區的抽水站和堤防用地，土地徵收也新增20億元。
此外，過去市府債務還本多編列66億元，今年提升到86億元，明年度再加碼到100億元，為11年來最多。梁秀菊表示，依公共債務法規定，市府至少要編當年稅課收入的5％還債，相當於61億元左右，但柯市長盼能加速還債，不要債留子孫，因此明年度多編38.80億元，預估明年度市府將減債81.95億元。
至於市長的「小金庫」二備金，明年仍續編12.5億闖關，梁秀菊表示，二備金是準備性質，市府去年就訂定審查機制，柯市長也嚴格要求各局處，有需要才來申請，且每筆都要經市長室會議把關，去年共使用7億多，今年截至目前則用7.7億元，支用上很嚴謹，用不完仍繳回市庫。
(中時)
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