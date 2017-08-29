劉亮佐15歲帥兒長這樣 助攻星路百感交集

劉亮佐與兒子銓銓感情深。（取自臉書）

一家三口幸福。（取自臉書）

劉亮佐今出席創投會。（修毅提供）

孫德榮（左）陪趙小僑（右）在晶華酒店討論婚禮細節。（修毅提供）

劉亮佐將在9月10日補辦婚宴，他笑稱自己是最忙碌的新郎，原來同一時間趙小僑在晶華酒店婚禮會場討論細節，他無法到場，與趙小僑情同父女的孫德榮因此特別陪她，婚禮當天將在晶華酒店席開50桌，他大陸的朋友也將專程飛來台灣參加，粗估整場婚宴得花近200萬。

他最近忙著排練舞台劇《莊子兵法》，該劇9月15至17日將在新北市藝文中心演藝廳演出，9月23日起高雄、新竹、台南、嘉義、台中巡演，他一邊籌辦婚禮、又忙兒子劉子銓拍戲的事

，今又辦創投會，蠟燭多頭燒。他語重心長說：「兒子將往戲劇這條路走，相對之下，也會比較關心台灣年輕演員的出路，希望能為未來的劇場演出者找到一些可能性。」

劉亮佐兒子劉子銓最近在金鐘導演陳慧翎執導新劇《你的孩子不是你的孩子》其中單元《媽媽的遙控器》擔綱男主角，他透露每天幫兒子上表演課，「對表演而言，我更在乎小孩的正確價值觀─不要讓他覺得自己有特權或因此不用上課」，他說銓銓升國三，明30日開學，拍戲工作只會耽誤三、四天，未來只會讓兒子在寒暑假才拍戲，因為紮實的學校戲劇教育和人文教育最重要。

趙小僑每天當銓銓「戲劇助理」，看著他拍戲，心中百感交集

，在片場一度忍不住飆淚，劉亮佐日前探班，眼眶也紅了，「

看著導演要他往那邊跑，往這邊走，一趟又一趟，覺得小孩好辛苦，更辛酸的是，銓銓好純真的性格，導演叫他做什麼他都全力以赴，心情好複雜」，他說兒子每天回家都會分享拍戲拍得很有成就感，有場掉淚的戲很到位，讓導演匪夷所思。

劉亮佐與寬宏藝術總經理秦聰杰、哲騰北京文化傳播公司總監傅若岩29日出席「兩岸扶青戲劇創投平台劇本徵選計畫」，該平台首推劇本徵件計畫，針對45歲以下青年創作者，希望徵選兼具藝術性和市場性的作品，劉亮佐說：「這2年極力爭取兩岸戲劇演出交流平台，台灣年輕創作者面臨市場對接問題

，這個計畫會選出5個劇本，其中一個會搬上舞台演出。」

徵件計畫分三階段進行，初期徵件門檻不高，希望鼓勵所有年輕創作者踴躍投件，找到具有魅力及未來發展潛力的好故事。平台將從第一階段投稿的故事大綱中，選出20個進入第二階段作品。第二階段劇本前期創作，需完成劇本大綱及基本演出規畫，再從中選出5個作品將進入到第三階段的完整劇本創作

，此階段創作者需要完成劇本與製作企劃。

計畫專用信箱：

各階段徵選資料提供word檔及pdf檔寄至計劃專用信箱theatre-summit2017@qq.com

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