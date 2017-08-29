富邦悍將狂炸3轟 撂倒統一獅2連勝

胡金龍轟2分炮領頭，富邦單場出現3轟撂倒統一獅。(中央社資料照)

富邦悍將上半季打60場下來，團隊全壘打40支是四隊最少，不過他們今(29日)與暫居下半季戰績第1的統一獅交手，打擊火力大爆發，不僅擊出多達15支安打，其中更包括3發全壘打，加上先發的羅力威風八面繳7局無責失好投，終場富邦9比1勝出，斬獲2連勝。

富邦面對近2場9.1局慘失14分的獅隊先發福瑞多，比賽前段就火力全開。1下2出局一壘有人，由胡金龍轟出中外野2分炮先馳得點，接著2下再靠李宗賢左外野陽春炮，添得第3分。福瑞多的惡夢還沒完，3下他投出保送後又暴投，捕手郭峻偉竟還發生捕逸，讓富邦進占三壘。

隨後林哲瑄敲出高飛犧牲打，送回壘上跑者，富邦不靠安打就又得1分。接著富邦攻勢不斷，第5、第6局各添1分後，7下再換「神拳」林益全發威，轟出右外野3分炮給獅隊最後一擊。反觀富邦的羅力一路壓制，只在6上單局挨3安失1分，沒讓獅隊有太多機會。

終場投打俱佳的富邦，就以8分順利收下勝果，拉出一波2連勝小高潮；獅隊輸球後，與第2的Lamigo桃猿勝差只剩0.5場。值得一提是，上半季全壘打並不多的富邦，連同這場比賽的3轟，至今下半季團隊已敲出32轟，是全聯盟第2多，最會打全壘打的還是猿隊，以47轟遙遙領先。

(中時電子報)