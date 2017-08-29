台灣爵士舞蹈前輩許仁上離世 享壽81歲

李欣恬/台北報導

台灣爵士舞前輩許仁上於昨日清晨離世，享壽81歲。

許仁上是台灣舞蹈史上重要的前輩， 畢生推廣爵士舞、踢踏舞不遺餘力，他的學生眾多，桃李滿天下，遍及全台各地。他曾說過，踢踏舞是一種全民運動，也因此他的學生年齡層廣，還有銀髮族。

許仁上出生於1937年，憑著對舞蹈的喜愛，不僅在台學舞，也曾飛到日本、紐約拜師。一路師承李淑芬、莎莉文、朱里操、蔡雪慧、神田秋子等人，集芭蕾、踢踏、爵士、民族等舞蹈技巧於一身。

許仁上過去曾為金馬獎、金鐘獎及電視大型綜藝節目編舞，同時曾在台灣體育學院、台南女子技術學院等校教舞，是廣受學生與大眾敬愛的資深舞蹈家。

(中時)