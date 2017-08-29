非餐飲科出身 鍾佳訓赴日摘金
高錦如/嘉縣報導
非餐飲科系出身的嘉義縣德蘭親子餐廳負責人鍾佳訓，2年前開店後才學料理，今年3、4月還專程到台南拜師學藝，並以一道「手作紫蘇鮮蝦」搭配「紅藜麵」，獲評審青睞，首次赴日參加「2017日本亞洲料理名人大賽」就拿下金牌。
原從事產險行業7、8年的鍾佳訓，與妻子羅沛昀為想完成開店夢想，花費近400萬元將荒廢20年的天主教德蘭幼稚園重新整修，除保留原有泥牆，還增設室內兒童遊憩區，打造一間親子餐廳，他說，雖然強調其特色為親子遊憩，但餐廳食物也不能馬虎，是相當重要的一個角色。
鍾佳訓表示，因自己什麼都不懂，還找來曾獲亞洲廚藝冠軍名廚蕭尚杰掌廚、指導，跟著他從洗菜、切菜，一步步慢慢學起，漸漸掌握到訣竅，還越學越有興趣。
鍾佳訓說，蕭尚杰見他學出興趣後，也推薦他向自己的師父蕭宗隆學習，當蕭宗隆嘗過他手藝後，還建議他參賽累積經驗，沒想到此次赴日處女秀，就摘下金牌，也讓他驚訝不已。他說，未來會將這道菜餚放進菜單，讓民眾也能品嘗金牌料理。
(中時)
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