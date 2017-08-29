阿里巴巴：金磚五國網路零售額占全球47％
中國新聞網29日報導，阿里巴巴旗下阿里研究院29日發表的「2017金磚國家電子商務發展報告」顯示，2016年金磚五國網路零售總額，占全球網路零售總額的47％，預計到2022年，這項比率將提升至59％，金磚五國電子商務合作有巨大潛力。
報告指出，2016年，金磚五國網民數，合計超過14.6億，占全球網民的42.7％；網路購物使用者數合計超過7.2億，占全球網購用戶的47.2%；網路零售交易額8761億美元，占全球網路零售總額的47%；跨境網路零售交易額920億美元，占全球跨境網路零售總額的23％。
目前，中國已成全球最大網路零售市場，擁有4.7億網路購物使用者，成長潛力依然巨大。
俄羅斯是金磚五國中網際網路普及率最高的國家，網路零售業務成長顯著，但物流和支付體系發展尚不完善。印度網民中，網路購物使用率為28％，電子商務持續快速發展，但需要在物流基礎設施、資訊化建設、政策法規、線上支付、網路安全、人才培養等方面擴大投資。
巴西線民的網購使用率為43％，近年來受經濟萎縮、貨幣貶值和通膨提高的困擾，電商增速放緩。南非網路購物處於起步階段，規模較小，有加速發展趨勢。
中國與金磚國家跨境電商連接緊密。在中國的電商平台上，俄羅斯的糖果、餅乾，印度的手工藝品、香料，巴西的松子、蜂膠，南非的西柚、紅酒等特色產品，成為中國消費者喜愛的熱銷產品。據阿里巴巴跨境進口平台「天貓國際」的資料，2016年俄羅斯商品，在天貓國際的總成交額是2015年的34倍。
2017年8月，金磚國家經貿部長會議批准了「金磚國家電子商務合作倡議」。報告認為，金磚五國電子商務合作潛力巨大。預計到2022年，金磚國家網路零售總額，將增加至30,061億美元，占全球網路零售總額的比例上升到59％。
(工商)
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