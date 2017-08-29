吳慷仁、李淑楨《望月》入圍競賽 揚名首爾電視節

吳慷仁與李淑楨。（大愛台提供）

海報。（大愛台提供）

李淑楨。（大愛台提供）

第12屆首爾國際電視節即將在9月7日於韓國KBS電視台舉行

，甫入圍4項金鐘獎的大愛台電視電影《望月》和女主角李淑楨受邀參與此國際盛事。代表台灣的還有植劇場《荼蘼》及客家電視台單元劇《守護寶地》入圍競賽獎項。

李淑楨表示：「不同的文化可以透過影視作品而相互交流，很開心《望月》在韓國也被看見了。」李淑楨是台灣人熟知的國民女星，這次挑戰飾演嫁到台灣的越南女子阿蘭，劇中許多臺詞需以越南語發音，李淑楨特別找越南語老師做魔鬼特訓，每天超過10小時聽MP3學習，要在半個月內開口說越南話，她大學畢業後再也沒有這麼用功過了，敬業精神十足，這次沒有入圍金鐘獎電視電影女主角，堪稱最大遺珠。

11歲拍電影《魯冰花》走紅的李淑楨，台灣大學社會工作系畢業，戲齡已有34年，她仍然超越自我，勇於挑戰各種難度的角色。《望月》呈現越南籍女子阿蘭遠嫁台灣後，為了融入台灣社會所做各種的努力，呈現台灣新住民面臨適應和自我認同的人生課題。李淑楨與影帝吳慷仁飾演夫妻，兩人對手戲精采，台灣金穗獎典禮和網路播出時已獲口碑。

首爾電視獎一向網羅亞洲優質戲劇作品參展，《望月》由表現亮眼的新銳導演廖士涵執導，影片有充滿詩意的影像風格，描述嚮往廣大世界的越南女子阿蘭，落腳在大都會裡，一直在尋找內心深處最渴望的存在感，將新住民母親的社會與生活境遇描述地非常深刻。戲劇呈現高度人文關懷，於異鄉打拼的阿蘭

，也在異鄉建立家園，奉獻一己之力在這片土地上。

(中時)