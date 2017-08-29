台資銀行西進生存之道　業者：比精不比大

「2017台資銀行大陸債權確保研討會」昨在台北君悅飯店登場。（陳柏廷攝）

儘管台資銀行西進大陸幾乎已成常態，但由於兩岸金融環境有所差異，大陸授信風險的認識與防控等大陸債權確保的問題，也成台資銀行布局大陸市場的首要之務。更重要的是，台資銀行在大陸一定「要比精不比大」，發展出自己的特色業務，才是真正的生存之道。

「2017台資銀行大陸債權確保研討會」昨在台北君悅飯店登場；主辦單位台是資銀行大陸從業人員交流協會，協辦單位則為富蘭德林投資銀行，現場更有來自台灣各家銀行從業員出席會議。

而昨日會議主辦單位邀來廈門銀行總行行長洪主民、上海諾迪律師事務所主任律師那仁朝克圖，以及普華商務法律事務所合夥律師梁鴻烈，及富蘭德林投資銀行董事長劉芳榮等，創談大陸債權確保等議題。值得一提的是，金管會副主委鄭貞茂亦現身會議現場。

談及大陸授信風險的認識與防控，洪主民指出，台企與陸企在信用風險上存在甚多的差異。台資銀行如果光做台商業務，基本上很辛苦，而且當大環境景氣往下走時，便容易受傷。而專攻陸企業務，則有所謂「擔保圈」的風險，也常讓銀行吃足苦頭。

洪主民還稱，大陸與台灣的法規、法律亦有諸多不同，而政治風險更是台資銀行清收的最大障礙，舉例來說，領導可以影響法院審理的進度，這在台灣是很難想像的。

洪主民提醒，台資銀普遍存在的是「點」的認識，但「異地風險」常會令人措手不及，所以操作異地業務千萬要小心；台資銀行不管是分行或子行模式，最要注意的是資產穿透能力的培養，以及地域政治（法律）環境的差異認識。

洪主民建議，在大陸普遍「先試先行」的金融環境中，台資銀行必須學習新的風險識別能力，若單純仰賴台灣經驗，恐怕行不通；而如何進一步團結、互通及相互經驗傳承，則是台資銀行目前緊迫要做的事之一。

劉芳榮則稱，台資銀行在大陸並不具「消金」優勢，因此台資銀行必須找出自己的特色業務，比如跨境或境外業務、私人銀行及投資銀行等面向。他還呼籲，相較於擁有龐大資產的大陸銀行，台資銀行在大陸的生存之道，「不在於大，而是比精」。

(中時)