沒繫安全帶罰3千 超狂駕駛作實驗保住荷包

姜姓男子今年4月駕車行經國道一號，被公路警察拍到未繫安全帶，收到3000元罰單一張，姜男不服提起訴訟，並於苗栗聯合大學進行模擬實驗，證明當時因衣服跟安全帶顏色相近，因此造成誤會。新北地院採信姜男實驗結果，今判撤銷裁罰處分。

姜男因不服處分，為了證明當時有繫安全帶，於苗栗聯合大學校內模擬實驗，將車頭朝南，從遠方拍攝車內情形，發現駕駛座是否有繫安全帶難以辨識，且案發時他的衣服顏色與安全帶相近，在高速行駛中更難以區分，憤而提起訴訟。

法官審酌姜男模擬實驗的紀錄照片，發現副駕駛座安全帶確實比駕駛座安全帶清楚，且駕駛人若穿著深色衣服，難以辨識繫安全帶情形，改判姜男免罰。

(中時)