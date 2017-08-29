831英雄大遊行 網友：祝總統生日快樂

蔡英文臉書專頁表示，8月31日將舉行「英雄大遊行」。（圖／取自蔡英文臉書）

蔡英文今（29）日晚間在臉書表示，8月31日下午4點舉行「831台灣英雄大遊行」，世大運的台灣英雄們，將由重慶南路一段（總統府前）出發，一路遊行到台北市政府前廣場。請大家一起參與，挺台灣，為英雄喝采！

由於8月31日適逢蔡英文國曆生日，因此831台灣英雄大遊行」被質疑是為蔡英文慶生。且世大運主辦單位是台北市政府，卻由行政院體育署舉辦「台灣英雄大遊行」，是否有邀功之嫌？

根據中廣新聞網報導，體育署長林德福表示，遊行活動是由總統府提出，體育署事前不知道當天是總統生日。

至於遊行在非假日，許多民眾都無法參與，林德福表示，活動採自由參加，鼓勵所有民眾在上班時，從辦公室下來幫選手加油。

網友則在蔡英文臉書留言，「總統好，生日快樂」、「要全民幫妳慶生，跟過去的總統蔣公一樣？」「要不是因為馬英九執政，哪裡會有這場世大運會！」「請你暫緩前瞻，體育代表國家，請盡速通過國體法。世大運結束後，要讓這群優秀運動員能受到公平對待」，「蔡總統，您可以說一次中華隊加油嗎？」「星期六會不會好點呢？」「建議改為假日，大家一起慶祝總統府將舉辦台灣英雄大遊行！」

(中時電子報)