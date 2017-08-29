50年老字號錫安旅行社吹熄燈號

由於二代無意經營，成立於1967年、立足市場50年的「錫安旅行社」正式熄燈，觀光局已收到錫安旅行社廢止旅行業執照的申請，旅行業品質保障協會也公告，旗下會員錫安國際旅行社因無意繼續經營旅行業，經觀光局廢止旅行業執照，已經依章程規定出會，消費者如有糾紛可於30日內提出申訴。

位在台北中山北路的錫安旅行社，董事長吳西謙為虔誠基督徒，故以「錫安」為名經營旅行社。在民國80年代，錫安因經營特殊主題行程建立優質旅行社口碑與形象。溫文儒雅的吳西謙更被譽為「旅遊業中謙謙君子」。而錫安最著名的行程為結合「協和號客機+東方快車+伊莉莎白皇后號郵輪」的高檔行程最為旅遊老饕稱頌。

由於旅遊市場「大者恆大」，加上旅遊電子務崛起，同時自由行風氣盛行，中小型直客業者生存益加困難，錫安旅行社在這一波旅遊時代變革浪潮中，出團量亦日減。近年只操作會展與獎勵遊團或朝聖團，並無定期攬客出發的系列團。

去年吳西謙過世，第二代無意繼續經營，故決定結束營業。對於老字號旅行社退出市場，不少資深旅遊業者皆感惋惜，畢竟品牌建立不易。

(工商)