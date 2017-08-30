熱心波麗士！助迷途婦母女團圓

警方協助70歲許姓婦人與女兒團員。（葉書宏翻攝）

世大運期間，新北市警局總動員支持維安勤務，仍不忘關心轄區走失婦人！70歲許姓婦人獨自一人在新北市中和區板南路徘徊，熱心民眾發現擔心她發生意外，隨即通報中和警分局，警備隊副隊長朱世棟、警員吳昱林獲報將她帶回警分局休息。

警方耐心詢問，但許婦無法清楚告知年級、姓名，許婦告知要吃稀飯、喝水，警方準備好後，許婦又說不想吃，還頻頻說「女兒在外面找我！」警方最後透過人臉辨識系統確認身份，通知許婦女兒到場，許婦女兒抵達警分局後向警方表達感謝，直誇警員熱心，讓母女團圓。

(中時)