彰縣欣德牧場解除管制 6萬顆問題蛋遭萇記泰安「換蛋」流入嘉義縣
彰化縣動物防疫所29日宣布解除全縣13家蛋雞場的移動管制，僅剩連成牧場仍管制中。但由於欣德畜牧場的雞蛋進入洗選場後，再由萇記泰安蛋品公司出貨，彰縣衛生局追查出有約6萬顆蛋流入嘉義縣，因此該洗選場仍未解除管制。
彰化縣衛生局長葉彥伯指出，芳苑鄉欣德畜牧場蛋品先出貨至台南市泰頂山農產品有限公司設置在芳苑鄉的中部雞蛋洗選廠，萇記泰安蛋品向泰頂山訂貨後，再由此雞蛋洗選廠出貨至數個縣市之全聯超市。
彰縣衛生局查出，桃園市萇記泰安李姓負責人為台南市泰頂山負責人李男之父，由於萇記泰安、泰頂山與全聯之間進出貨資料並未完整存留於洗選場，無法完全查證其具體流向，衛生局人員為進一步釐清出貨情形，27、28日兩天接連前往洗選場稽查，並將未出貨蛋品全數封存。
葉彥伯說，同仁追查確認欣德畜牧場的雞蛋全數交貨給洗選場，但該洗選場生產的盒裝蛋有三分之二來自其他3家畜牧場，由於欣德的雞蛋大小，有些不符合全聯要求的出貨規格，洗選場員工、蛋車司機向衛生局人員透露，不符規格的雞蛋，每1至2周固定會與嘉義縣張姓男子的蛋行私下換蛋，每次交換約2百至3百箱。
彰縣衛生局統計，約有6萬顆蛋透過「換蛋」模式，經由張姓男子流入彰化縣，已通報食藥署及嘉義縣衛生局，進一步追查這些雞蛋的流向。
(中時)
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