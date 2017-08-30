招募中！動保生命教育志工招募9月4日訓練

新北市動保處為了推廣幼童和學生愛護動物生命教育，於板橋動物之家成立「毛寶貝生命教育中心」。（葉書宏翻攝）

新北市動保處為了推廣幼童和學生愛護動物生命教育，於板橋動物之家成立「毛寶貝生命教育中心」。（葉書宏翻攝）

新北市動保處為了推廣幼童和學生愛護動物生命教育，於板橋動物之家成立「毛寶貝生命教育中心」，規劃生命教育課程，希望藉由幼童和學生體驗動保員工作，透過專業的志工講師引導了解收容所動物，進而達到友善並尊重動物生命，期待具有獸醫、畜牧、幼保等具有教育熱情，愛護動物的您加入生命教育志工，一起宣導愛護動物的重要性！

生命教育志工訓練課程，預定於2017年9月4日上午9時至12時在新北市板橋動物之家舉辦，報名時間自即日起，報名截止時間為8月31日；訓練內容主要為生命教育課程訓練及動物保護政策、志工服務等專業訓練，經過受訓合格之後，生命教育志工將協助動保處擔任生命教育講師，首先將帶領小朋友和學生參與體驗活動，引領學生認識年幼動物飲食照護、犬貓梳洗美容，並且體驗緊急萬分的動物救援，了解動保員時時為了動物，要練就一番好功夫和膽大心細的態度，才能成功救援每隻動物的寶貴生命。

學童和青少年正是好奇心最旺盛，學習能力最好的階段，而即早認識動物、學習正確照顧動物方式，啟發他們關懷動物愛心，進而友善人群、促進社會和諧。平時新北市動物之家開放讓老師帶著小朋友參訪，了解毛寶貝在動物之家如何生活，這次新北市為了讓小朋友有照顧毛寶貝的機會，特別開放讓家長帶著小朋友一起到動物之家體驗動保員生活，藉由跟著志工講師動手做，就能學到照顧動物需要細心和耐心，以及照護貓狗的小技巧，未來有機會遇到需要照護的毛寶貝，就可以正確照顧他們，一起快樂長大喔！

農業局長李玟表示，新北市推廣學童生命教育為立基 ，透過專業的講師引導解說動物照護及動物保護員工作體驗，進而使學童從玩耍中學習如何善待動物，106年9月 4日的生命教育志工教育訓練課程的內容非常豐富，期待您加入生命教育志工，一起推動生命教育工作！陣容堅強精采可期，機會難得錯過可惜，有意報名者請上官網或洽承辦人：朱小姐，電話：2959-6353分機238）

(中時)