愛護毛小孩！一起防止「跳蚤」霸凌

動保處提醒毛小孩的睡覺環境一定要勤打掃清潔，另外要固定時間在毛小孩身上滴除跳蚤藥。（葉書宏翻攝）

近期天氣晴朗炎熱，各地高溫約33到36度，天氣越悶熱越是蚤類繁殖季節，救援進入動保處毛小孩醫療中心的流浪動物，常發現身上滿滿的跳蚤。跳蚤除傳染血液寄生蟲如血巴東蟲、絛蟲等病症，數量多時更直接造成動物貧血導致死亡。動保處提醒毛小孩的睡覺環境一定要勤打掃清潔，另外要固定時間在毛小孩身上滴除跳蚤藥，讓毛小孩們有個乾淨又健康的環境，也能讓飼主跟鄰居生活不受跳蚤危害。

市民在平時進出有動物的場所，即有可能有跳蚤跳到我們的鞋子或褲、襪上，跳蚤會隨我們回到家中感染在毛小孩身上。目前除蚤方式主要還是在毛小孩身上，使用防蚤滴劑方便省時、使用防蚤噴劑費工花費多或可使用除蚤洗毛精來處理，倘若仍有很多跳蚤，最重要的便是家裡環境來個徹底打掃，最後使用水蒸式除蚤劑才能徹底清除。

動保處毛小孩醫療中心醫師謝侑達表示，常接到流浪毛小孩患有跳蚤性過敏性皮膚炎，是因跳蚤吸食血液所引起。毛小孩會感到奇癢無比而不斷搔、咬、舔自己的皮膚，造成皮膚紅腫發炎，甚至出現大面積傷口且因此掉毛。另外因為跳蚤是絛蟲的傳染媒介，如吞食感染條蟲的跳蚤，可能會感染絛蟲，所以發現毛小孩身上有跳蚤時，除了清除跳蚤之外，也要徵詢獸醫進行驅除絛蟲的動作。

還有致命的血巴東蟲，常使毛小孩沒有精神、食慾，飼主往往以為只是感冒而忽略趕緊送醫治療，造成毛小孩生命危險。謝侑達表示，很多飼主因為不了解動物狀況而不知要趕緊就醫，其實只要用心照顧，認真了解毛小孩的狀況，絕大多數的問題都可以在早期發現並送醫救護，可用藥物控制再配合細心照顧即可獲得改善。

農業局長李玟表示，天氣晴朗炎熱，蚊蟲大量繁殖，叮咬毛小孩及飼主，也傳染疾病。動物的健康維持及環境的清潔是避免跳蚤傳播傳染病的最佳良方，請市民朋友與我們一同加強環境清潔及除跳蚤防治、讓家中毛小孩亦能無憂無慮。毛小孩最好每個月滴噴用跳蚤預防藥一次，飼主則應使用防蟲塗劑或噴劑，這樣可避免跳蚤等的威脅，提防跳蚤霸凌毛小孩，從日常生活做起。

(中時)