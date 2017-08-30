夫妻天天情人節 有機茶添加幸福味
新北市三峽白雞谷芳有機茶園主人李昌峻與妻子洪佳玉，帶著三個孩子們用有機栽培守護家鄉百年傳承特有茶種「青心柑仔」，在種茶與製茶中一起學習並實現夢想，幸福茶園裡的每一天都像情人節。
谷芳有機茶園位於三峽白雞路上，有機驗證面積0.59公頃，茶葉年產量約1000斤。第一眼看到茶園主人李昌峻與洪佳玉，一定不敢相信他們的大女兒竟然已經19歲了，李昌峻是三峽土生土長的茶園子弟，洪佳玉則是都市孩子，雖然成長背景不同卻有聊不完的話題，也讓他們愛情「長跑」三個月就決定攜手走下去。
原本夫妻倆一個教英文，一個教鋼琴，在雙胞胎兒子出生後決定一起返回三峽繼承茶園，為了健康與環保從8年前開始轉作有機，孩子們從小耳濡目染也對製茶充滿興趣，大女兒更是高一就取得製茶技師丙級證照，假日時全家也會一起採茶製茶，他們最大的幸福就是一起為友善土地和守護茶園而努力。
李昌峻表示，「我們茶園從育苗到製茶都是全家一起努力的結晶，我主要負責茶園管理和店面經營，而佳玉負責網路拍賣與行銷，製茶則是夫妻一起來，孩子們也已經可以獨立製茶。青心柑仔是三峽的特有茶種，我們堅持以七天內的鮮嫩茶芽製作有機茶，招牌茶品是碧螺春、佳葉龍茶以及柑橘蜜香紅茶，茶湯清爽甘甜不苦澀，今年茶園也通過有機茶加工與分裝驗證，整個生產流程都不假他人之手，除了安心外更是傾注全家熱情而生產的好茶!」
看著夫妻倆有默契的忙碌著，言談中更能體會到他們如膠似漆的情感與一起為夢想努力的堅持，茶園的工作雖然辛苦，但只要夫妻同心，生活就像他們精心製作的好茶，甘甜又洋溢著滿滿幸福。
新北市政府鼓勵青年返鄉加入有機生產，活絡有機生產力，並提供包含租地、驗證、有機肥料、機械以及溫室設施補助，減輕農友負擔。此外也提供包含小農鮮鋪、農夫市集等銷售通路，讓農友生產後可以穩定銷售，鼓勵大家共同支持有機農業，一起做有機愛地球。三峽白雞谷芳有機茶園位於新北市三峽區白雞153-79號，連絡電話:02-26711737，歡迎大家上山品茗體驗採茶趣。
(中時)
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