夫妻天天情人節 有機茶添加幸福味

新北市三峽白雞谷芳有機茶園主人李昌峻與妻子洪佳玉傳承特有茶種「青心柑仔」。（葉書宏翻攝）

新北市三峽白雞谷芳有機茶園主人李昌峻與妻子洪佳玉傳承特有茶種「青心柑仔」。（葉書宏翻攝）

新北市三峽白雞谷芳有機茶園主人李昌峻與妻子洪佳玉傳承特有茶種「青心柑仔」。（葉書宏翻攝）

新北市三峽白雞谷芳有機茶園主人李昌峻與妻子洪佳玉，帶著三個孩子們用有機栽培守護家鄉百年傳承特有茶種「青心柑仔」，在種茶與製茶中一起學習並實現夢想，幸福茶園裡的每一天都像情人節。

谷芳有機茶園位於三峽白雞路上，有機驗證面積0.59公頃，茶葉年產量約1000斤。第一眼看到茶園主人李昌峻與洪佳玉，一定不敢相信他們的大女兒竟然已經19歲了，李昌峻是三峽土生土長的茶園子弟，洪佳玉則是都市孩子，雖然成長背景不同卻有聊不完的話題，也讓他們愛情「長跑」三個月就決定攜手走下去。

原本夫妻倆一個教英文，一個教鋼琴，在雙胞胎兒子出生後決定一起返回三峽繼承茶園，為了健康與環保從8年前開始轉作有機，孩子們從小耳濡目染也對製茶充滿興趣，大女兒更是高一就取得製茶技師丙級證照，假日時全家也會一起採茶製茶，他們最大的幸福就是一起為友善土地和守護茶園而努力。

李昌峻表示，「我們茶園從育苗到製茶都是全家一起努力的結晶，我主要負責茶園管理和店面經營，而佳玉負責網路拍賣與行銷，製茶則是夫妻一起來，孩子們也已經可以獨立製茶。青心柑仔是三峽的特有茶種，我們堅持以七天內的鮮嫩茶芽製作有機茶，招牌茶品是碧螺春、佳葉龍茶以及柑橘蜜香紅茶，茶湯清爽甘甜不苦澀，今年茶園也通過有機茶加工與分裝驗證，整個生產流程都不假他人之手，除了安心外更是傾注全家熱情而生產的好茶!」

看著夫妻倆有默契的忙碌著，言談中更能體會到他們如膠似漆的情感與一起為夢想努力的堅持，茶園的工作雖然辛苦，但只要夫妻同心，生活就像他們精心製作的好茶，甘甜又洋溢著滿滿幸福。

新北市政府鼓勵青年返鄉加入有機生產，活絡有機生產力，並提供包含租地、驗證、有機肥料、機械以及溫室設施補助，減輕農友負擔。此外也提供包含小農鮮鋪、農夫市集等銷售通路，讓農友生產後可以穩定銷售，鼓勵大家共同支持有機農業，一起做有機愛地球。三峽白雞谷芳有機茶園位於新北市三峽區白雞153-79號，連絡電話:02-26711737，歡迎大家上山品茗體驗採茶趣。

(中時)