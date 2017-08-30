家家世大運閉幕表演　找10人換２套裝

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家家在30日擔任「2017臺北世界大學運動會」閉幕式的表演嘉賓。對於表演內容，她賣關子，但為迎合閉幕開場主題「萬丈光芒降臨將世界點亮」，特別邀約全球高級訂製界品牌ENZOANI重金打造兩套造型，還出動10人專業團隊stand by換裝，其中量身訂製典雅氣質的蕾絲水鑽夢幻禮服搶先曝光。

接下閉幕表演重責大任的家家備感壓力，她說：「雖然壓力很大，但我一定會盡最大的努力，把表演做得更精彩，也希望讓全球的觀眾，以及從世界各地來的選手都能在心中留下印象深刻的閉幕式。」

近來賽事如火如荼進行，家家因忙著海外工作，無法即時看直播，她笑說：「朋友都很關注世大運，結束工作一滑臉書都可以看到比賽過程，雖然沒能即時看直播，但也感覺像是一同參與這場盛會。」

(時報周刊)