周興哲不捨歌迷被騙錢　再開１場票房開紅盤

照片提供：寬宏藝術

周興哲（Eric）29日中午啟售「22 Twenty Two」二度加場台北加演場門票，開賣即旗開得勝，票房再告佳捷，主辦單位寬宏藝術表示，早上開始；售票系統就已出現很大流量，不過，相關售票流程也都非常順利及流暢。

周興哲在所有粉絲的力挺下，二度加場，票房依舊全壘打，11月17日加演場次在開賣不到1小時已賣出逾8成票房，他得知消息後開心表示，真的特別感謝所有小興星們的支持和愛護，也特別提到會二度加場，真的是很不捨沒買到票的歌迷朋友去買黃牛票看演唱會，希望此次加場能夠讓大家都可以用相同票價，讓大家看見他的成長，不一樣的周興哲。

(時報周刊)