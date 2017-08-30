閻韋伶飛美10小時破英文誤事　爆哭嚇壞路人

照片提供： 『ROKON 滾石電音』

照片提供： 『ROKON 滾石電音』

世外桃源女主唱閻韋伶(小喔)，出道10年終於熬出頭，加盟「ROKON 滾石電音」旗下，推出創作專輯《Ｈ》，過去她音樂足跡橫跨亞洲和美洲，其中到美國的演出最為難忘，提到當時因為自己英文還不是很流利，當地工作人員還有一種很重的腔調，礙於語言溝通不良，彩排時間拖了1小時又20分，演出被縮短成10分鐘，演出時因此被台下黑人觀眾訕笑。

演出結束後，覺得自己做了10幾個小時的飛機來到美國洛杉磯，然後才演出10分鐘，越想越覺得真的很荒謬，於是邊收器材邊哭，走回飯店的路上，還嚇壞路人，後來找了一家比薩店大哭，順便點比薩填飽肚子。至此之後就覺得語言真的很重要，有計畫性的再精進英文，讓自己出國時溝通器材才不會出糗。

小喔說這十年中間經歷了，金曲新人獎高票落選、合約糾紛，官司纏訟4年之久，之後重新出發組團世外桃源。世外桃源2013年和2015年兩度獲的金音獎的肯定，得到金音創作獎最佳電音專輯與金音獎最佳電音單曲。小喔說：「如果說是十年磨一劍，希望下個階段的十年，能順利的做音樂，讓音樂本身成為主角，新創作專輯『Ｈ』對我來說，是從地獄「Hell」走向天堂「Heaven」之路，點滴都由心感受和體會。」

(時報周刊)