北韓搗「彈」 專家：軍事上日本受威脅有限 刻意強調是為了改和平憲法
北韓於29日清晨發射飛彈，飛越北海道，落入西北太平洋，日本政府對民眾發布警報，儘管日本政府強調北韓本次試射飛彈威脅的嚴重性，但美國看法卻不盡相同，軍事專家指出，軍事角度看其實對日本沒有太大威脅，日本刻意強調是安倍打算藉此推動修改和平憲法。
國政基金會國家安全組顧問、中華戰略學會研究員張競指出，雖然這次北韓試射飛彈飛了2700公里，是北韓試射飛彈最遠的一次，但若想打到舊金山需要8850公里，還差的遠。
另外因為飛彈落海時彈體分成三部分，日本研判具北韓這次飛彈有多彈頭分離的技術，但美國看法不同，美國認為只是彈體裂解的自然軌跡，不是多彈頭技術。張競也對日本說法存疑，他指出成熟的多彈頭分離技術，必須指定多個距離遙遠的目標，且分別擊中，才算具有多彈頭分離技術，不能只看到空中有分離成三部分就認定具有多彈頭技術。
張競指出，其實北韓試射前早發布飛航管制通告，所以日本明知北韓要試射，發布警報只是配合演出，而飛彈在高空飛越日本，最高飛行高度550公里，對日本並無威脅，所以日本發布警報，乃至刻意聲稱北韓具有多彈頭技術，都是政治操作，為的是想藉此讓民眾不安，使安倍首相修改和平憲法的主張能順利進行，此外日本防衛大臣剛換人，也有藉此爭取更多預算的企圖。
張競表示相形之下，美國就採取比較務實態度面對北韓射彈，因為川普正逢多事之秋，不會想要過分吹噓此事的嚴重性，不過由此也可看出美日同盟表面上強固，實際暗潮起伏，觀點各異，這是川普未來統合亞太安全最大的挑戰。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。