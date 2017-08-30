北韓搗「彈」 專家：軍事上日本受威脅有限 刻意強調是為了改和平憲法

北韓於29日清晨發射飛彈，飛越北海道，落入西北太平洋，日本政府對民眾發布警報，儘管日本政府強調北韓本次試射飛彈威脅的嚴重性，但美國看法卻不盡相同，軍事專家指出，軍事角度看其實對日本沒有太大威脅，日本刻意強調是安倍打算藉此推動修改和平憲法。

國政基金會國家安全組顧問、中華戰略學會研究員張競指出，雖然這次北韓試射飛彈飛了2700公里，是北韓試射飛彈最遠的一次，但若想打到舊金山需要8850公里，還差的遠。

另外因為飛彈落海時彈體分成三部分，日本研判具北韓這次飛彈有多彈頭分離的技術，但美國看法不同，美國認為只是彈體裂解的自然軌跡，不是多彈頭技術。張競也對日本說法存疑，他指出成熟的多彈頭分離技術，必須指定多個距離遙遠的目標，且分別擊中，才算具有多彈頭分離技術，不能只看到空中有分離成三部分就認定具有多彈頭技術。

張競指出，其實北韓試射前早發布飛航管制通告，所以日本明知北韓要試射，發布警報只是配合演出，而飛彈在高空飛越日本，最高飛行高度550公里，對日本並無威脅，所以日本發布警報，乃至刻意聲稱北韓具有多彈頭技術，都是政治操作，為的是想藉此讓民眾不安，使安倍首相修改和平憲法的主張能順利進行，此外日本防衛大臣剛換人，也有藉此爭取更多預算的企圖。

張競表示相形之下，美國就採取比較務實態度面對北韓射彈，因為川普正逢多事之秋，不會想要過分吹噓此事的嚴重性，不過由此也可看出美日同盟表面上強固，實際暗潮起伏，觀點各異，這是川普未來統合亞太安全最大的挑戰。

(中時)