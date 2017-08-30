北韓導彈飛越日本領土 美日領袖急電

美日領導人針對北韓試射導彈議題通話。(資料照片/美聯社)

美國總統川普和日本首相安倍晉三在北韓飛越日本領土發射導彈後，於美東時間28日晚上立即通了電話。

白宮今天發表聲明中說，川普總統和安倍首相兩人昨天通電，美日兩國領導人一致認為，北韓對美國，日本，南韓，以及世界各國已經構成嚴重且日益嚴峻的直接威脅。

電話中，川普總統和安倍首相承諾將來致力增加對北韓施壓，並將盡最大努力說服國際社會也如此做。

此前，白宮今早另公布了一份川普總統對北韓28日發射導彈的聲明，指出世界收到了北韓最新發出強烈且清楚訊息─這個政權蔑視鄰國，瞧不起聯合國所有會員國，連可接受的最起碼國際行為都不尊重。

川普並強調，面對北韓威脅和製造不安行為，「所有選項都在桌面上」。

(中時)