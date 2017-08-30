免驚！加州向出庭非法移民掛保證

加州參議院昨天通過一項法案，保證非法移民出庭作證時，不用擔心會被遣返。圖為加州州府大樓。(圖:陳子巖攝)

美國總統川普特赦警長阿帕奧（Joe Arpaio）之舉，無異是向移民社區發出恐懼信息，加州參議院昨天通過一項法案，保證非法移民出庭作證時，不用擔心會被遣返。

在該法案通過前，州參議員威善高在參議院引用總統川普特赦亞利桑那州馬里科帕縣前警長阿帕奧（Joe Arpaio）的例子與加州州參議院的做法作對比，以彰顯加州的價值觀。

加州參議院28日通過由舊金山選出的州參議員威善高（Scott Wiener）和聖地牙哥選出的州眾議員佛萊契爾(Lorena Gonzalez Fletcher)共同起草的一項法案，保護移民不因公開庭審而洩露身份。這項法案得到舊金山檢察長賈斯康(George Gascon) 和州眾議員邱信福的支持。

州參議員威善高表示，「川普總統上週五特赦一名僅僅依靠猜測移民身份而監禁移民的定讞罪犯，在移民社區和這個國家投下一顆震撼彈。」他指出，「今天，加州參議院向移民社區發出信息，加州與川普總統不同，我們和你站在一起，共同保護社區安寧。」

威善高指出，讓移民擔心上庭作證可能會導致被遣返，這不是確保正義和公共安全的方法。 在加州，當你是罪案的受害者或目擊證人時，移民身份不會成爲被遣返的目標。威善高說，「加州的法院是正義之家，而不是特設的拘留中心。 這個法案將公共安全排在首位，不管移民身份如何。」

眾議員佛萊契爾表示，當加州居民出庭作證時，我們可以、也應該保護他們的家庭幸福免受不必要的風險。沒有人必須要在目擊證人和被遣返中作出選擇。

該法案要求任何有關受害者、目擊者和被告移民身份的問題必須首先由法官決定，是否與該案件相關或可採納。這個初步聆訊，無論是民事或刑事案件，皆可以阻止披露移民身份，以免他們產生「寒蟬效應」而不敢站出來作證。

該法案昨日在加州州參議院以32票贊成、7票反對，而得到跨黨派支持通過。法案接下來送交加州眾議院審議。

(中時電子報)