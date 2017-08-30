超迴路列車成真？馬斯克po測試影片

馬斯克在Instagram和Twitter上都放了WARR的獲勝影片，高速行駛下就像在科幻電影中。

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）提出、利用電梯升降和滑輪設施，快速將汽車運送到下一個點，在真空管道極速行駛的「超迴路列車」（Hyperloop），似乎離成真又不遠了。在上周獲美國洛杉磯政府批准，興建長約3公里的測試管道後，今天又公開最新測試影片，其中有模型列車速度達致約324公里。

這看起來就像在科幻電影，奔馳在又深又長的隧道裡！馬斯克其發布早前舉辦的第二屆「Hyperloop Pod Competition」超迴路列車設計比賽片段，影片中只見獲勝隊伍的列車以飛快的速度在隧道中前進。來自德國慕尼黑大學的30人團隊WARR，在長0.8英里的Hyperloop測試段落中進行，最後以每小時201英里（324公里）的速度奪冠。

另外美國基建公司鑽洞公司早前向洛杉磯政府申請，興建一條超迴路列車的測試管道在上周獲批，看來馬克思Hyperloop發展離成真又更靠進一步。

(中時電子報)