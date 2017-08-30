川普抵德州視察風災 主導重建
哈維颶風重創美國德州海岸城市，美國總統川普今天前往災區視察，誓言要將災後重建做得比以前更好。
在颶風肆虐之下，包括休士頓在內的多個德州東南部城市受災嚴重，休士頓至今水患問題仍未緩解。這次風災是川普上任以來面對的最嚴重天然災害，災前準備和災後重建都考驗著川普的領導能力。
在風災過後第二個上班日，川普於當地時間周二前往颶風哈維登陸的德州Corpus Christi市視察，在當地一個消防站主持災後重建會議以了解受災情況，並且要主導災後重建的指揮工作，確保為災後重建排除障礙。川普會晤了相關救災官員並聽取簡報，表示希望這次因為颶風展開的災難應變努力，可以作為未來應對天然災害的模範，川普強調，這次風災是史無前例的，「我們要比以前做得更好」。
川普並在會中稱許聯邦的救災團隊以及當地德州州府在這次風災的表現，他並向德州州長Gregg Abbott說道，「我們在完成任務後，會相互恭喜對方的。」
川普今天共視察兩處災區，但就不包括目前仍在淹水的休士頓。陪同他視察的還包括第一夫人梅蘭妮亞、住房和都會發展署署長卡森還有國土安全部和主管小商業的官員等。媒體解讀川普此舉是要顯示他對災情都有掌握，並且由聯邦來主導災難相關的撥款，以確保災區重建能順利進行。
(中時電子報)
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