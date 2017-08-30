阿提哈德航空獲2017全球最佳頭等艙，早鳥優惠多

阿提哈德A380頭等艙空中華寓。圖 ：業者提供

B787頭等艙廂房與主廚。圖：業者提供

A380與B787智慧經濟艙座椅與空中保姆。圖：業者提供

A380與B787智慧經濟艙座椅。圖：業者提供

阿提哈德航空在Skytrax世界航空獎2017年度評選中再度蟬聯無比榮耀三項大獎--全球最佳頭等艙、最佳頭等艙機上餐飲和最佳頭等艙座位獎，連續三年蟬聯世界航空頭等艙獎。

媲美航空業的奧斯卡獎的Skytrax世界航空獎已成為全球指標性質衡量優秀航空公司的標準。阿提哈德航空憑自身頭等艙服務和客艙設計榮獲諸多大獎。今年更連續三年蟬聯世界航空獎頭等艙類三項大獎霸主。

阿提哈德航空屬阿拉伯聯合酋長國的國家航空公司，燃油稅有一定的優勢，因此相比之下整體票價顯得相當親民便宜!如果您可以早點規畫好行程，阿提哈德航空早鳥享有極佳優惠，到歐洲最低8000元起，9/20前還推出於阿布達比中轉停1晚，可享有免費住宿五星級飯店，還是轉機點免費停留1次，一趟旅程遊玩多個國家的優惠。5星級服務加上超值價格及優惠讓阿提哈德航空一直是航空界高貴不貴的代表之一。

阿提哈德航空還為帶著兒童旅遊的父母或未成年人在長途航班上提供「空中保姆」專業輔助，照顧年幼的顧客，無論是幫助孩子做好入睡準備、陪他們玩還是提供育兒建議，幫助父母照看孩子。並推出「阿提哈德探索者」兒童活動包和空中保姆工具包，其中有活動小冊、蠟筆、遊戲卡片和塗色面具等，讓兒童乘客在機上得到娛樂，為家族旅遊帶來便捷。

另阿提哈德航空的頭等艙更是聞名中外，得獎無數。阿提哈德航空在許多寬體飛機上配備了頭等艙私密廂房，其中A380配置了九個頭等艙空中華寓，每間超私密的獨特空間約占地1坪大，並配備了皮質沙發和獨立軟墊椅，展開後可變為204公分長全尺寸睡床，還有頭等乘客專屬的專用的浴室。

波音787以獨特的曲線形通道設置，配備八間私密頭等艙廂房，旅客個人活動空間，相較其它機型頭等艙(A380除外)增加10%。頭等艙廂房還配備24英寸個人電視、雙人大餐桌、隱藏式衣櫃和高160公分拉門。

阿提哈德由金展旅行社代理在台業務，頭等艙好評熱銷中，最高優惠現省20萬。

(工商)