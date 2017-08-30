解嚴30週年《歷史的暗影，與光》紐約展出

兩位策展人為記者導覽。（文化部提供）

「解嚴」（1987）是台灣社會發展走向民主開放的轉捩點，今年適逢台灣解嚴三十週年，台北市立美術館受文化部駐紐約台北文化中心邀請，籌劃《歷史的暗影，與光》展覽，以紀實影像回應主題，展覽自8月29日起至10月12日止在駐紐約辦事處一、二樓展覽空間舉行，8月28日下午率先邀請媒體參觀，策展人余思穎及攝影家劉振祥皆赴美與美國觀眾交流。

《歷史的暗影，與光》脫胎自北美館近期熱門展覽《微光闇影》的「歷史性的暗影」單元，內容聚焦1986至1990這段解嚴前後政治社會皆發生巨變的時期裡，劉振祥、黃子明與許伯鑫等極具代表性的幾位新聞攝影健將在第一線的見證，同時也將「綠色小組」彌足珍貴的紀錄影片納入展出。展覽試圖一探在解嚴前後社會運動風起雲湧的時代氛圍下，藝術家的創作姿態與藝術策略。

《歷史的暗影，與光》展場實景。（攝影劉振祥，文化部提供）

駐紐約辦事處徐儷文處長表示，解嚴是台灣走向民主開放、自由多元的轉捩點，它的影響廣及各層面，包括藝術文化。今年適逢解嚴三十週年，文化部駐紐約台北文化中心從八月底開始因此推出一系列的文化活動，包括展覽、音樂和電影，希望讓美國人近一步了解，台灣各藝術領域在這三十年來發生的變化。

《歷史的暗影，與光》在系列活動中首先登場，藉著並列底片和沖印出來的相片，除呈現了底片相機時代攝影作業的模樣，也希望傳達在那個生活中還不存在數位相機、網路的年代，攝影需要高度專業和過人心力；不只要讓觀眾看到台灣的過去，也要呈現攝影藝術的歷史。

《歷史的暗影，與光》由台灣綠色小組影像紀錄永續協會執行，北美館策展人余思穎以及綠色小組成員劉振祥共同策劃，8月29日傍晚將由「亞洲藝術文獻庫」美國分部邀集此間亞洲藝術愛好人士一起看展，兩位策展人親自導覽，並於晚間舉辦開幕酒會，除有多位紐約藝術界人士應邀出席外，也開放大眾入場參觀。

(中時電子報)