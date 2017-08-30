美新墨西哥州車禍 5台灣人1死4傷

美國新墨西哥州當地時間周一凌晨發生一起死亡車禍。(圖片取自elpasoproud)

美國新墨西哥州當地時間周一凌晨發生一起死亡車禍，車上五人均為台灣人，1死4傷，其中一名男子沒有繫安全帶，被從車內拋出當場死亡。

美國媒體報導，新墨西哥州警方表示，28日凌晨這5人搭乘一輛道奇（Dodge）廂型車，行駛到亞利桑那州通往新墨西哥州的高速公路附近時，因為駕駛25歲男子吳彥廷（Yen-Ting Wu）為閃避野兔轉向，導致車輛翻覆衝撞道路分隔島。

吳彥廷和45歲的乘客朱彥白（Yen-Pai Chu）傷勢沒有生命危險，26歲男子朱嘉翰（Chia-Han Chu）則因沒有繫安全帶，車子翻覆時被拋出車外，當場死亡。另外兩位乘客是33歲的林宏龍（Hung-Lung Lin）和28歲的劉凱曼（Kaiman Liu）則身受重傷。

目前中華民國駐美代表處於第一時間通知台北外交部及在台家屬，處理後續事宜，駐洛杉磯及駐休士頓辦事處也積極協助。

(中時電子報)