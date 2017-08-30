驚！台灣上班族「晚睡強迫症候群」87％腸胃苦

研究發現，台灣有近七成上班族有著睡眠時間已到或感到疲倦，但仍捨不得入睡的「晚睡強迫症候群作息」。（達志影像／shutterstock提供）

下班回家抒解身心，晚上滑手機、追巨看影片！可別太晚睡，小心健康出問題！睡眠不佳影響腸胃力又增新問題，最新調查發現國人「晚睡強迫症候群」襲身，腸胃問題叢生擾健康。千禧之愛健康基金會，與彰化鹿港基督教醫師胃腸肝膽科林成行主治醫師，共同公布「上班族晚睡強迫症候群與腸胃問題影響調查」，發現有近七成上班族有著睡眠時間已到或感到疲倦，但仍捨不得入睡的-晚睡強迫症候群作息。

此次針對全台一千多位二十五至五十九歲上班族所做的「上班族晚睡強迫症與腸胃問題影響調查」，換算人口數推斷全台可能有878萬[1]青壯上班族，普遍存在「晚睡強迫症候群」的作息習慣，其中更有8成7的民眾出現腸胃問題。

其中前五大腸胃問題分別為：消化不良、胃食道逆流、腸躁症、便秘與痔瘡。對此結果，林成行醫師表示，晚睡已成部分上班族生活難改之作息，尤因工作壓力或生活習慣選擇，常見已屆入睡時間卻仍頻頻捨不得入睡的晚睡強迫症候群習慣。

不僅影響精神，調查結果亦顯現，此族群上班族出現腸胃問題的比例也會明顯高於正常睡眠的受訪者。藉由目前國際相關研究進一步說明，主要因為當人類的生理時鐘作息混亂、破壞原有規律時，腸道益生菌也會跟著無所適從，代謝亦會跟著錯亂，長期下來累積在腸道內的物質會改變腸道菌群，進而改變了腸道菌相平衡，可能導致後續腸胃問題。

從受訪上班族「晚睡強迫症候群」的成因及現象中，可將其分為「晚睡三類型」為：

一、紓壓晚睡型：63.6%的上班族表示，自己因白天過度忙碌、壓力大，晚上會選擇以玩電玩、追劇等方式紓發壓力後才能安然入睡，其中有4成7的人表示自己有「胃食道逆流」的問題，比無此睡眠慣性者多了20.2個百分點。此族群明顯工作時數較長，平均工作時數約為每周46.3小時，且主要分布年齡於30~49歲，職場資歷位於中階主管之夾心族階段。

二、榨乾晚睡型：60%受訪上班族有榨乾體力、或透支精力的晚睡現象，明知應該早睡或已經躺平，卻仍繼續使用疲累到應該休息的身體而熬夜，隔日易精神不濟。對應好發腸胃問題發現「腸躁症」為晚睡強迫症候群者中比例最高者，比作息正常者高了9.5個百分點。此型主要分布年齡集中在25~35歲，佔4成8，依年齡可推估多為職場中較為基層之人員。

三、愉悅晚睡型：53%的上班族喜歡在夜晚處理公事或思緒不斷，如夜晚特別有創作靈感，或是認定有些事只適合夜晚做而選擇熬夜。此型的人在三類型中有腸胃問題者比例最多，高達90.7%，其中更以「功能性消化不良」問題最為明顯，佔81.8%，相較於無此睡眠習性者多了23.5%。此類型睡眠時數最少，一天僅達6.16小時。

林成行醫師補充，不少上班族是上述晚睡型的混合型，要改變晚睡習慣更加不易，建議也可透過飲食加強腸道中的好菌，避免腸道菌相的惡化，讓腸胃保健能於日常生活中及早做起，在努力調適不良睡眠習性的同時，也能注重飲食選擇、重視菌相保健，降低將來腸胃問題的隱憂。

不吃晚餐喜油膩 熬夜好傷身

根據此次調查，有晚睡強迫症候群習性的上班族，飲食習慣也呈現特殊的亂食現象。在「紓壓晚睡型」中，有3成2的受訪者表示易有晚餐跳過不吃的習慣，比作息正常者多14個百分點，研判或與其高工時的生活模式有關、導致無法準時吃晚餐；「榨乾晚睡型」明顯有6成3的人偏好油炸、燒烤等較為油膩的食物，比非此作息者多了17%；「愉悅晚睡型」的人中，則有40%的人有吃宵夜的習慣，比其他人多了23.4%。

林醫師強調，這些不良的飲食習慣，往往會造成腸胃過度的負擔，若再加上晚睡強迫症原有的熬夜習慣，更會打亂腸道菌相的平衡、破壞腸胃的規律運作，也難怪上班族會頻頻出現腸胃不適的症狀了。

對此調查結果，千禧之愛健康基金會營養師 陳郁涵指出，台灣上班族普遍都有蔬果攝取不足的現象，如將標準放寬至建議給幼童份量的一日五蔬果，都僅有12%上班族達標。而晚睡強迫症者從調查中發現，不僅晚餐不吃、常吃宵夜，更偏好油膩食物，都是傷害腸胃健康的習慣，更會在體內營造出不利菌相平衡的環境。陳營養師說明，在飲食習慣不正常、睡眠不足、工作壓力等多重影響下，上班族的腸胃問題日益加劇。

當然，正常作息及飲食仍是首要根本之道，但若晚睡慣性無法立即調整，建議除了應注意飲食均衡性，也可以具有國家健康食品認證標章的優酪乳補充好菌，並搭配足量蔬果、攝取膳食纖維，都有助於腸道好菌生存，減少因為生活作息的不規律對菌相平衡的影響，降低腸胃問題發生的機率與風險。

針對台灣上班族「非晚不睡」的晚睡強迫症候群現象，千禧之愛健康基金會也以預防醫學的角度，提出「撫胃健腸三步驟」，讓上班族能從日常生活及作息開始注意，逐步遠離腸胃不適的困擾。

一、規律吃：飲食習慣須定時定量，固定用餐可幫助腸胃運作也規律化，降低腸胃負擔。

二、增好菌：多攝取促進腸道蠕動及補充好菌的食物，例如具國家健康食品認證的優酪乳、富含高纖維質食品或蔬果等，可降低壞菌增加的機率。

三、睡眠足：每日盡可能於11點前入睡，並睡滿7小時，讓腸胃能真正獲得休息。基金會希望透過「撫胃健腸三步驟」，不僅讓國人在不良作息之下，注重腸道菌相平衡的重要性，並看到可能會帶來腸胃問題的警訊，多一點用心，就有多一份力氣繼續以健康的腸胃為明天努力。

(中時電子報)