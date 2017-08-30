太委屈！生活在台灣常常「無路可走」!(圖／林后駿 康健雜誌提供）

不管是什麼理由，旅遊、逛街、上班、放學、攔不到計程車、追不上公車時……，你一定曾經「走」在台灣的縣市裡。

《康健》針對天下雜誌群會員進行網路民調，詢問了1412名民眾，發現近九成的人都有走路習慣，男生稍多於女。有趣的是，30～39歲的族群，走路習慣比率最低，年紀愈長，有走路習慣的比率反而增加，50歲以上都超過九成。

不僅如此，50歲以上的大人們還滿耐走的，超過六成每天走路逾30分鐘，60～69歲族群甚至逾三成會走超過60分鐘，看來他們是刻意將走路列入運動計劃。

（製圖／蕭智綸 康健雜誌提供)

●出門走路簡直是步步驚心

不過，有時候不是想不想走、喜不喜歡走路的問題，而是根本就「沒地方好走」。

（製圖／蕭智綸 康健雜誌提供)

調查發現，台灣人走路最大的痛就是「根本就沒有人行道可走」。在台灣的行人很可憐，很多人最常走的地方不是人行道，也不是騎樓，而是直接走在車道上。除了沒有行人專屬的人行道之外，民眾反映，人行道凹凸不平容易跌倒，汽機車違停，騎樓有攤販、雜物等，讓人走路時得左彎右拐，路上一不小心還會踩到狗大便、水坑，弄髒鞋子、褲管，「倒不如直接走車道比較方便」。

這樣，就算出門想走個路，環保一點、健康一點，碰上這種環境，哪來閒情逸致啊？

因此，當問及民眾最希望改善的項目，第一名毫無疑問是「沒有人行道可走」，第二名則是「騎樓有攤販、堆雜物」，尤其年過50歲的大人們特別重視；根據國健署統計，戶外跌倒最常發生的地點就是路邊（包含人行道），及有高度或坡度的地面，因此人行道、騎樓的整平、淨空益發重要。

（製圖／蕭智綸 康健雜誌提供)

透過這次調查，可以感覺得出台灣人並非不想走路，而是一出門走路，似乎就是一趟險峻的冒險：是否會無樹遮蔭被曬昏頭？路面坑疤跌倒？被機車排氣管燙到？還是中大獎踩到「黃金」？好好走路，真的很難！

（製圖／蕭智綸 康健雜誌提供)

【全文未完，完整內容請見《康健》226期】

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(中時電子報)