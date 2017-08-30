探災穿高跟鞋？第一夫人挨轟

哈維颶風重創美國德州海岸城市，美國總統川普今天前往災區視察，美國第一夫人梅蘭妮亞也一起搭機到德州勘查颶風「哈維」災情，不過媒體注意到她一身時尚行頭還搭配穿著超高的細高跟鞋走過白宮草坪，砲轟她不像是要去勘災的第一夫人，也引來網友狂酸。

只見梅蘭妮亞穿著合身的黑色緊身褲和帥氣的軍綠色飛行員夾克，戴著飛行員墨鏡，搭配一雙超高的黑色細高跟鞋。

網友狂酸：「美國第一夫人。你可以用鞋跟把瓦礫撿起來。」「救援已經上路，德州！別擔心，梅蘭妮亞帶來了特製的颶風細高跟鞋。」媒體更稱瑪蓮妮亞，是第一位穿上高跟鞋前往颶風災區的第一夫人。

不過還好但梅蘭妮亞抵達德州下機時，已換上簡約白襯衫的平民打扮，改穿一雙白色球鞋。

(中時電子報)