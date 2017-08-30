開學日依舊熱 北部上看36度 新竹為何飆高溫？ 吳德榮有解
開學了！今(30)日是各級學校暑假結束的開學日，也是小一入學的第一天，不少家長跟孩子一樣緊張！好消息是，今日台灣各地大多是多雲到晴的好天氣，雖然白天高溫仍舊偏高，但早晚已有溫差帶來的舒適感。不過新竹地區昨日卻飆出今年以來的次高溫，來到36.9度，今天還會有這樣的情況嗎？氣象專家吳德榮做了說明。
根據中央氣象局的資料顯示，今日各地因菲律賓東方海面上低壓外圍雲系接近的影響，東半部整天有局部短暫陣雨發生的機率，而由於環境水氣略為增加，中南部地區及各地山區午後短暫雷陣雨的規模可能稍微明顯一些，前往山區活動請留意最新天氣資訊並攜帶雨具備用。
各地溫度方面，西半部高溫預計仍有34-35度，而北部地區仍位在環境場東北風的背風側，因此高溫上看36度，民眾仍要注意防曬並且補充水分，避免中暑。
而令新竹民眾意外的是，昨日新竹地區的高溫竟然是今年的次高，逼近37度，氣象專家吳德榮在《洩天機教室》中解釋，這是因為「盛行東北東風(黃箭)，氣塊自東北沿岸經台北、新北、桃圍至新竹，沿途從地表吸熱、增溫(紅色漸深)，至新竹時，達最高溫(紫色)。正如同淡水比台北高溫時必盛行東南風，基隆比台北高溫時必盛行西南風，原理(非絕熱加熱)是相通的。」由此看來，西半部地區今日可能仍有再飆高溫的機率。
至於今年第15號輕度颱風珊瑚，持續朝日本東方海面接近，影響臺灣機率低，但是往來台日的旅客仍應留意颱風動態。另外，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，目前距離鵝鑾鼻東南東方約900公里，仍持續向西朝呂宋島移動，對台灣的影響情況仍待觀察。
(中時電子報)
文章來源：吳德榮《洩天機教室》氣象應用推廣基金會
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