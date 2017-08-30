德布西〈月光〉添奇幻！親子劇【尋找幸福的青鳥】10月登場

【尋找幸福的青鳥】改編自諾貝爾文學獎得主、比利時劇作家梅特林克在1905年的作品《青鳥》，與【阿醜奇遇記】同樣具有教育意義。（誠品提供）

今秋台北很奇幻！偶戲、古典樂、光影特效驚奇呈現！！誠品表演廳與沙丁龐客劇團共同製作的【阿醜奇遇記】連兩年票房滿座，今年10月再度攜手全新製作【尋找幸福的青鳥】親子音樂劇場，除能欣賞有意義的童話作品、看演員精彩演出外，也能聆聽德布西的《牧神的午後前奏曲》、〈月光〉等音樂作品。

該劇改編自世界十大經典童話之一《青鳥》，由沙丁龐客劇團透過光影、偶戲、面具和多媒體特效精心打造，並由「活樂時光」演奏多首耳熟能詳的法國古典樂作品，包含德布西《牧神的午後前奏曲》、〈月光〉；拉威爾《達夫尼與克羅伊》、〈美女與野獸的對話〉；法朗賽的木管四重奏等。親子共賞愛與成長的寓言故事，一次購買同場3張以上票券，享85折優惠。

繼【阿醜奇遇記】連兩年票房滿座，誠品表演廳與沙丁龐客劇團今年再度攜手，帶來親子音樂劇場【尋找幸福的青鳥】。（誠品提供）

改編經典童話故事 帶領孩子探索內在靈魂

誠品表演廳與沙丁龐客劇團帶來的全新製作【尋找幸福的青鳥】改編自諾貝爾文學獎得主、比利時劇作家梅特林克在1905年的作品《青鳥》。故事述說一位勇敢的小女孩米堤，為了幫助光仙子治癒生了重病的女兒，答應替她尋找傳說中的神奇青鳥，就此踏上奇幻的冒險旅程……。

即便歷經百年，這個故事仍舊深受歡迎，因為它提醒了人們：「幸福就在身旁，不必遠求；讓別人幸福，自己也會幸福。」導演谷樂熙（Luc Ducros）說：「希望孩子們能學習到如何觀看、聆聽及表達，更重要的是，如何看清隱藏在表層底下的真實。」

【尋找幸福的青鳥】導演谷樂熙（Luc Ducros）說：「希望孩子們能學習到如何觀看、聆聽及表達，更重要的是，如何看清隱藏在表層底下的真實。」（誠品提供）

採用法國象徵音樂 親子劇更添奇幻色彩

這部新作除了結合令人期待的光影特效和偶戲，現場演出的古典音樂也是一大亮點。繼【阿醜奇遇記】，沙丁龐客劇團今年再度攜手「活樂時光」，由音樂總監吳毓庭規劃多首19至20世紀法國作曲家的經典作品，像是德布西的《牧神的午後前奏曲》、〈月光〉、〈小黑人〉等。

吳毓庭表示：「由於《青鳥》運用了許多象徵手法，像是故事一開始的『百葉窗』就暗示了貧窮生活所帶來的限制，『青鳥』則象徵了幸福容易流逝，這樣的表現手法跟德布西的音樂風格相似，因此我也借用德布西的音樂，為【尋找幸福的青鳥】上色。」

除了大量採用同屬法國19至20世紀象徵主義流派的古典樂，吳毓庭也使用了法國作曲家法朗賽的《木管四重奏》，她說：「木管四重奏是『音響色彩』最繽紛的室內樂組合之一，能將音符如畫般被鮮明呈現，很適合【尋找幸福的青鳥】這樣具有奇幻色彩的親子劇」

2015年首演的【阿醜奇遇記】，好評不斷，並於2016年盛大重演，創下一天熱銷上百張票的紀錄。它改編自越南的法文寓言故事《三個問題》，故事褪去了童話故事裡王子與公主的華麗包裝，透過主人翁阿醜的冒險歷程，帶領孩子重新詮釋美醜的定義。

親子劇《尋找幸福的青鳥》。（誠品提供）

親子劇《尋找幸福的青鳥》

時間：10/21 10：30、10/21 14：30、10/22 14：30

地點：誠品表演廳

(中時電子報)