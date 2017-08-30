傳北韓在9月9日國慶日核試爆？

專家指金正恩已在豐溪里核試驗場做好核試爆的準備，可能很快就會進行第6次核試，而且就在9月9日國慶節。(中時資料照)

北韓在台灣時間29日清晨5時許發射飛彈，飛越日本上空，日本政府向東北地區民眾發出緊急避難通知，引起各界注意，南韓國家情報院28日向國會情報委員會報告時指出，北韓已在豐溪里核試驗場做好核試爆的準備，可能很快就會進行第6次核試，而且就在9月9日國慶節。

北韓自2006年起進行了5次核試，其中4次在豐溪里核試驗場進行。如果北韓決定進行核試驗，將是去年9月9日之後首次實施，也是第6次，南韓情報官員指出，豐溪里核試驗場的2、3號隧道已經做好核試的準備，去年停止挖掘活動的4號坑道也從今年4月開始重新出現施工動向，兩個坑道「維持著隨時可以實施核試驗的狀態」。

專家預測，北韓很可能在9月9日北韓國慶節前後再次做出試射彈道飛彈的挑釁行動。北韓若進行第6次核試，可能導致聯合國對北韓進一步制裁，引發朝鮮半島的局勢危機。

(中時電子報)