金正恩親自指導火星12發射 嗆聲是包圍關島的前奏

金正恩30日親自指導火星12彈道導彈發射。（圖/朝中社）

北韓周二發射一枚導彈飛越日本北海道上空後墜海，震驚日本，更增添朝鮮半島的緊張局勢，北韓官媒也在今日證實，北韓人民軍戰略軍在最高領導人金正恩的親自指導下，進行了火星12型彈道導彈的發射訓練，更嗆聲此舉是包圍關島的前奏。不過據美國國防部評估，該枚導彈屬於一枚中遠程彈道導彈（IRBM），不會對美國領土造成威脅。

據北韓官媒《朝中社》今日報導，29日軍方在金正恩的指導之下，進行了火星12中遠程彈道導彈訓練，金正恩對試射成功感到非常滿意，官媒更稱這次發射導彈是北韓在太平洋軍事行動的第一步，也是包圍關島的前奏，北韓將持續關注美國的態度來決定接下來的行動。

金正恩觀看彈道導彈發射。（圖/朝中社）

火星12發射。（圖/朝中社）

美國五角大廈也初步評估，北韓29日發射的彈道飛彈是中程火箭，不對美國領土構成威脅，中遠程彈道導彈的射程為1500到3000海哩（2778到5556公里），也稱「北美航太防衛司令部（North American Aerospace Defense Command）確定這項彈道飛彈發射不對北美構成威脅，美軍太平洋司令部（US Pacific Command）確定這項彈道飛彈發射不對關島構成威脅」，也將堅定不移對日韓盟邦的國土安全承諾。

(中時電子報)