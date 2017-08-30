奏起〈小夜曲〉！《芭蕾景緻》挑戰舞蹈視覺驚奇

《芭蕾景緻 Scènes de Ballet》。（台北市藝文推廣處提供）

兩位編舞者以各自的印象解讀「芭蕾」應該是怎麼樣子：台北首督芭蕾舞團團長徐進豐〈小夜曲〉(Serenade)，無可救藥的浪漫情結，會不會陷入「當局者迷」的漩渦？旅法客席現代編舞家鄭莉莉的〈相遇〉(La Rencontre)，趣味橫生的思維，邂逅的或許可能也只是一場美麗的誤會？

舞蹈的視覺驚奇，很難用文字或語言表達，期望觀眾能進劇場，感受各自的心領神悟！在台灣，「芭蕾舞」的根植與發展較「現代舞」為早。不過，先前的舞蹈工作者，由於只跳西洋古典舞劇作品，本土藝術家鮮少編創芭蕾作品。因此，在沒有累積舞作的情形下，台灣自然就稱不上有自己的芭蕾藝術。萬事起頭難。台北首督芭蕾舞團舞團成立（1990 年 3 月）之初，即以「編創新作品」為主要操作導向。

台北首督芭蕾舞團首次出國演出（1999 年 3 月），即獲紐約時報（New York Times）首席舞評家安娜‧綺色果芙（Anna Kisselgoff）的讚譽：「來自台灣的浪漫與傳奇」、「時時充溢台灣影像」及 2008 年歐洲舞蹈雜誌【Dance Europe】評論：「台北首督芭蕾舞團創作的風格──編作新的、具創新精神的作品。

它將芭蕾結合本土的舞蹈形式、在地的譬喻及當代題材，以創造真真正正的『台灣』芭蕾舞。」；舞團在 2009 年亦榮獲第七屆台新表演藝術獎。

《芭蕾景緻 Scènes de Ballet》

時間：9月13~14 日 19：30

地點：台北城市舞台

(中時電子報)