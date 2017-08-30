8月30日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●北韓導彈 飛越北海道！新幹線停駛 學校停課

北韓在台灣時間29日清晨5時許發射飛彈，並首度飛越日本北海道上空，北海道、日本東北等地警報聲大作，新幹線、鐵路一度停駛、學校宣布停課，引起不小騷動。在此緊張時刻，總務省消防廳發布全國瞬間警報系統，萬萬沒想到「J警報系統」居然擺烏龍，包括北海道襟裳町在內的7道縣的16市鄉村的警報系統都沒響，日本政府正追查故障的原因。

●世大運新聞透視－26金純度不足 奧運要更拚

2017台北世大運將在今天落幕，中華隊在本屆世大運勇奪26金，創下參賽史上最佳奪金紀錄，但國人在欣喜之餘也要檢視中華隊的「金牌純度」，扣除主辦城市新增項目的金牌，台灣想要邁向體育王國還有一段長遠的路要走！

●秋冬藏限電危機 核能可解圍

台電發電機組9月中將進入歲修期，加上有四大風險因子，台電形容「今年秋冬供電是歷來挑戰最大的一年」，如再遇機組破管意外，可能有限電危機。台電表示，如果核二2號機能夠重啟，一周內即可併聯發電，多出近3％電力，有助解秋冬缺電危機。

重點要聞

●台26金 史上最威

2017年台北世界大學運動會將於今晚6時30分圓滿閉幕，台灣代表團昨獎牌數大進補，包括羽球、體操、桌球、武術、網球及示範項目撞球，單日進帳10金5銀3銅（包括撞球2金），其中台灣羽球大軍在昨最終日狂撈4金3銅，助台灣代表團累計26金34銀30銅，在141個參賽國躍居金牌榜第3。

●陸軍算錯退伍日 召回百人

多位陸軍役男向《蘋果》投訴，陸軍南區專長訓練中心一千多名義務役士兵的退伍日期為九月六日，卻被人事單位誤植為九月五日，其中近百人經軍訓課折抵役期提前離營後，前天又被通知須回部隊補齊兵役一日，讓他們痛批：「退伍日期都能算錯，太誇張！」陸軍第八軍團坦承誤核日期，已向官兵公開說明

●農委會稱驗完 嘉義再爆毒蛋

芬普尼雞蛋風波燒不完，農委會原宣布全台1451場蛋雞場已驗完，昨晚又新增嘉義縣蔡俊杰牧場驗出芬普尼殘留量13.3ppb。政府將把芬普尼納雞蛋常規檢驗項目，原擬以歐盟儀器檢測極限值5ppb為標準，但農委會認為殘留量須考慮環境背景值，不排除放寬管理，將召開專家會議討論。行政院指，美國、日本、歐盟上限為30、20、5ppb，我國也應訂出安全且不違科學原則的合理值。

重點要聞

●農委會稱驗完 嘉義再爆毒蛋

芬普尼雞蛋風波燒不完，農委會原宣布全台1451場蛋雞場已驗完，昨晚又新增嘉義縣蔡俊杰牧場驗出芬普尼殘留量13.3ppb。政府將把芬普尼納雞蛋常規檢驗項目，原擬以歐盟儀器檢測極限值5ppb為標準，但農委會認為殘留量須考慮環境背景值，不排除放寬管理，將召開專家會議討論。行政院指，美國、日本、歐盟上限為30、20、5ppb，我國也應訂出安全且不違科學原則的合理值。

●讚啦！中華隊26金空前紀錄 獎牌榜第三

台北世大運今天閉幕，中華代表團昨天在幾個球類競賽大有斬獲，其中在羽球與「獎牌庫」網球賽場，分別有單日四金與三金進帳，而武術也由許凱貴拿下南拳南棍全能項目金牌，讓我國累積達廿六面金牌創下空前的紀錄，在獎牌榜也確定居第三。

●審前瞻…綠封殺藍提案 蘇嘉全挨告

立法院第三次臨時會繼續不斷電表決「前瞻基礎建設第一期特別預算案」，民進黨團按交案順序，以「一事不二議」原則反制國民黨上萬提案，遭藍營激烈反彈，祭出「一案表決八次」方式拖延議事，持續以拖延戰術打體力戰；綠營則憂，此次臨時會恐來不及處理「國民體育法」三讀。

重點要聞

●1日掃8金 世大運摘26金

為期十二天的台北世界大學運動會今天就要落幕，坐擁地主球迷龐大加油聲勢的台灣健兒，臨去秋波，昨在羽球、網球、武術八面金牌大進補下，總獎牌數衝上難以想像的廿六金、卅四銀和卅銅，排名第三，僅次日本、南韓，閉幕式今晚將於台北田徑場登場。

●今開學 93校130班一人一班

一個人的小一！今天中小學開學，全國各縣市國小將有九十三校、一百三十個「一人班級」開學，比去年大增六十班、幾乎倍數成長，其中以新北市和花蓮縣各有十六班最多。有老師擔憂「一人學習」恐會失去同儕學習及人際互動機會。

●集團狼董偷拍20女 豪宅60針孔如楚門世界

高雄政商界知名人士、「馨蕙馨醫院」醫療集團董事長郭國聖，在高市新興區豪宅宴會廳的女廁安裝針孔攝影機，受邀女賓發現後報警。檢警搜索這棟地上5樓、地下1樓豪宅，發現高達約60組監視器遍布整棟豪宅，宛如電影「楚門的世界」翻版。檢方認定，裝在宴會廳女廁的兩組針孔對準並拍攝女子如廁私密影像，將郭男依妨害秘密罪起訴，受僱裝設針孔的洪姓包商也遭起訴。

(中時電子報)