愛丁堡藝穗節各國較勁！臺灣季人氣高漲不墜

李貞葳_ART_B_B。（文化部提供）

第70屆愛丁堡藝穗節(Edinburgh Festival Fringe)8月28日閉幕，由文化部策劃的「臺灣季」 (Taiwan Season)與各國藝文勁旅爭奇鬥艷，來自臺灣各地的五大表演團體受到國際媒體及藝評青睞，各團皆獲得4星級以上評價。其中《孤單在一起》和《038》更奪下兩個最高級5星評價，「臺灣季」品牌在表演藝術界的一級戰場脫穎而出。

「臺灣季」所有團隊自首演以來，即受到中外各家媒體的關注，共有超過40篇以上的媒體相關報導。蘇格蘭主要大報《蘇格蘭人報》(The Scotsman)深入報導臺灣季各節目，這是臺灣季連續2年登上《蘇格蘭人報》藝術節版面。

該報盛讚：「2017年愛丁堡藝穗節臺灣季每齣節目製作都獨一無二，臺灣藝術家不受傳統藝術類別限制，並且充分展現臺灣文化的多元風貌。」除了蘇格蘭主要報紙《蘇格蘭人報》(The Scotsman)及《蘇格蘭先鋒報》(Herald Scotland)，以及專業藝術媒體《British Theatre Guide》、《Broadway Baby》、《The Skinny》、《The List》、《Three Weeks》、《The Outlier Scotland》、《FEST》、《The Wee Review》之外，也獲得《衛報》(The Guardian)以及《泰晤士報》(The Times)等英國全國性媒體的報導。

「星級評價」一向是愛丁堡藝穗節的節目選看指標，透過媒體及藝評人親臨現場觀看節目，經由不同的藝術觀點與評論，觀眾可在眾多的表演活動中，快速篩選節目。今年「臺灣季」各團從開幕到閉幕，持續獲得佳評如潮。

其中《孤單在一起》和《038》更榮獲兩個最高級5星評價，身聲劇團「噬」獲得2017 Summerhall藝術節「Lustrum Award」，表揚該節目為該場館今年藝穗節期間近200檔的節目中，最佳的年度節目。Summerhall總監Robert McDowell先生親臨現場頒獎，對於臺灣表演藝術團隊的傑出表現，讚譽有加。

臺灣季舉辦4年以來，今年首度有節目入圍愛丁堡藝穗節「Total Theatre」大獎。《孤單在一起》與另外五個舞蹈節目一同入圍「Total Theatre & The Place Award for Dance」最佳舞蹈節目獎項，非常難能可貴。而該節目從預演開始就倍受矚目，票房一路長紅，不僅演出場次場場售罄，還應觀眾要求臨時加演一場，創下「臺灣季」舉辦以來，票房場場滿座的最佳紀錄。

愛丁堡藝穗節期間，同時也匯聚全球藝術策展人、表演藝術場地負責人及藝術節總監等重要人士，而「臺灣季」高品質的演出，更吸引眾多藝術專業人士前往觀賞，並在藝穗節期間即獲得未來邀演的成果。其中《038》已受邀參加2018年英國雪菲爾移民藝術節(Migration Matters Festival)；偶偶偶劇團受邀參加2019年巴勒斯坦藝術節。

另外，中國大陸的北京雲劇場也邀請偶偶偶劇團及身聲劇場前往演出，另有多個藝術節對《孤單在一起》深感興趣，其中，美國舊金山國際藝術節(San Francisco International Arts Festival)已在洽談2019年的演出。

今年愛丁堡藝穗節競爭激烈，節目總數多達3,398個，比去年多出129個，總計演出場次高達5萬3,232場次，比去年多了2,966場，再創新紀錄！而今年愛丁堡藝穗節的國際藝術團隊來自58個不同國家，比去年增加了32%。

除了持續在愛丁堡藝穗節演出的臺灣、加拿大、比利時、捷克、澳洲、紐西蘭、韓國等國，今年更有印度及「聚焦阿拉伯」專題，來自埃及、黎巴嫩、敘利亞、巴勒斯坦及摩洛哥等國的藝術家，讓本屆的藝穗節更增多元寬廣視野。

歷經3週馬拉松式的演出後，臺灣團隊獲得觀眾的讚譽與媒體的關注，也受到其他藝術節洽談未來合作與邀約。在參加4屆後即有如此成果，不僅代表「臺灣季」品牌的建立，也為臺灣表演藝術團隊的國際合作開創了無限的未來。

(中時電子報)