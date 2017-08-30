口出穢言 邱議瑩成蔡民調低迷最佳豬隊友？

民進黨立委邱議瑩。（資料照，姚志平攝）

立法院臨時會近日處理「前瞻基礎建設計畫」第一期特別預算案，昨日傳出民進黨立委邱議瑩指著林為洲大罵「你們跟吳敦義一樣都一副賤樣」，林為洲則反嗆「你們的才是垃圾計畫」，雙方爆衝突。對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷說邱委員有踹門、汙辱原住民等惡紀錄，現在又口出穢言，根本是蔡英文民調低迷的最佳豬隊友。

立法院臨時會從昨天傍晚起展開馬拉松式表決，昨日淩晨因計時器突然故障宣佈暫時休息，早上9時繼續開院會。據《聯合新聞網》報導，昨下午四點多，有人意識到藍委陸續消失議場，院會內的總立委數恐不足，導致會議中斷，提案清點立委人數。邱議瑩指著林為洲頭罵「你們跟吳敦義一樣都一副賤樣」，雙方一度爆發衝突。

對此，洪孟楷說立院不間斷審查前瞻計畫，民進黨在蘇嘉全院長違反法律的表決下，早已在民眾心中留下蠻橫印象，而邱議瑩委員又對國民黨立委口出穢言，「想請問蔡英文主席，在國會殿堂上辱罵他黨主席和立委，這就是您認同的政黨政治嗎？」

洪孟楷奉勸執政黨千萬不要想贏面子又贏裡子，洪說邱議瑩有踹門、污辱原住民等惡紀錄、邱議瑩的先生更是自恃其高怪員警有眼不識泰山，現在又口出穢言，「這樣的執政黨立委，根本是民調低迷蔡英文的最佳豬隊友！」

(中時電子報)