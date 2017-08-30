批蘇嘉全踐踏立委職權 李明賢：民主埋入亂葬崗
立法院審查《前瞻》預算案，立法院長蘇嘉全以所謂「一事不兩議」的議事規則，無視35席國民黨立委提案權及審查預算神聖任務，包裹表決通過民進黨團提案。對此，國民黨發言人李明賢表示，民進黨無限上綱多數暴力，將民主直接埋入亂葬崗。
李明賢表示，所謂「一事不二議」是指同一會期中不再審議已議決通過或否決的議案。若依照民進黨所謂的「提案先後」、「一事不二議」來處理議案，以明年度公務預算為例，現在就可搶先提案。若是如此，台灣的民主就可以直接埋入亂葬崗了。
李明賢並在臉書表示，立法院院長蘇嘉全蘇嘉全違法違憲，逾越所有議事審查慣例、規則，甚至踐踏國會議員的監督職權，只為了灑錢綁樁、債留子孫；當台灣民主出現嚴重倒退的危險，大家真要繼續沉默下去？
對曾銘宗、賴士葆、費鴻泰等多名立委昨日晚上7點起，在台北市濟南路立法院群賢樓門口，絕食抗議！李明賢呼籲大家一同捍衛全民財產、捍衛台灣民主，反對黑箱前瞻完成三讀！
(中時電子報)
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