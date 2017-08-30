突破百萬分之一受孕機率 余苑綺懷孕5個月！

余苑綺(左二)懷孕，將替余家第三代添第一千金。(圖／本報系資料照)

余天和李亞萍次女余苑綺4年前罹患大腸癌第3期，挺過12次化療抗癌成功，但因醫生說她卵巢是曲線型加上罹過癌，懷孕機率僅有百萬分之一，想不到4月才認愛男友Gary的她，現傳出好消息，已懷孕5個月，媽媽李亞萍也證實喜訊，感動說：「這是綺綺一場病後，上帝送她最好的事情。」

據《壹週刊》報導，余苑綺4月認愛小4歲男友Gary，兩人交往半年趕進度，她已懷孕5個月，預產期在12月，她們是透過打羽毛球結識，Gary是在建築公司上班，李亞萍對他讚不絕口，認為他很實在，不會油腔滑調，而目前余苑綺已暫停工作在家待產，Gary因上班住在自己家，假日會到余家陪余苑綺。

而小倆口雖還沒辦婚宴，但已完成結婚登記，因怕未婚懷孕會影響姊姊余筱萍參選台北市議員的形象，Gary日前也到余家提親，並為讓綺綺先有後婚致歉，余家也不收喜餅和聘禮，認為只要女兒幸福就好，李亞萍感動說：「這是綺綺一場病後，上帝送她最好的事情。」

(中時電子報)