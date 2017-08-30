已婚球星爆桃色糾紛 要求C咖女星傳鹹濕裸照
統一獅隊主力二壘手林志祥，日前才因為鼠蹊部拉傷被降到二軍，竟又被週刊爆出與四名女子傳出婚外情，甚至還有LINE鹹濕對話與私處裸照，對象包括C咖女星以及女球迷。
根據《壹週刊》報導，已婚職棒球員林志祥被爆「約砲多名女性」、「要求對方傳露點照」，爆料者提供他與四名女子的對話紀錄，其中還有三名女子傳裸照給林志祥，一名女子貌似女球迷，還有和林志祥約會吃飯的合照，其中一張照片疑似林志祥LINE帳號個人資料頁面截圖，根據帳號ID「hsiang」加上「XX38」等數字追查，照片竟和林志祥臉書頭像照相同，而資料下方顯示「69幫」、「內野菁英」、「文化體四A拉賽團」，均符合林志祥守內野、曾就讀文化大學體育系等背景，不過其中一個群組「重情重義重粉味」則較耐人尋味。
根據爆料者提供的LINE對話截圖，林志祥疑似偷情多女，除了直接與Z女在廁所約砲，還要求L女拍胸部露點特寫照傳給他，此外對象更涉及演藝圈C咖女星，不僅親暱稱呼林志祥為「鼻」，更傳上半身裸照給他，林志祥除了鹹濕回覆「超想吃你的」，還要求傳對方私處特寫照給他，對此該女星表示兩人在聚會認識，雙方僅止於互傳曖昧訊息並沒有交往，被問及是否傳過裸照？她只說：「可能有這樣的事情」，據悉照片會外流主要是林志祥交往過的女子所為，疑似得知他與多名女子約砲，因此醋意大發進而報復，更還部分照片寄給林志祥，還語帶威脅「要給他好看」。
對於林志祥捲入多起桃色糾紛，愛家好男人形象一夕全毀，經紀人出面滅火表示婚前確實有跟幾個女生走得比較近，但婚後都沒有踰矩行為，會試著去追查照片如何外流以及真偽。
(中時電子報)
關鍵字：林志祥
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