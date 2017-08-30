已婚林志祥被爆約炮 統一獅回應了

統一獅球星林志祥。(中央社資料照)

統一獅當家二壘手林志祥，被《壹週刊》爆料，捲入桃色糾紛。林志祥已婚且有一子，爆料者指林志祥「約炮多名女性」、「要求對方傳露點照」等。獅隊領隊蘇泰安回應，球團會調查，再決定如何懲處。

林志祥因為受傷下二軍休養，《蘋果日報》今報導，蘇泰安說，林志祥除受傷外，又染上流感在家隔離，球團得知消息(緋聞案)後有先了解狀況，會趁這段時間調查，再依情節輕重做懲處。

30歲的林志祥，摘過中職1次最佳二壘手、3屆二壘手金手套。本季在一軍打擊率2成74是生涯新低，出賽76場，有6發全壘打、34分打點。中職生涯7年，打擊率2成99、24轟、299分打點。

(中時電子報)