表決累癱又爆氣 林為洲.鍾佳濱「釘孤枝」
立院召開臨時會處理前瞻預算案，民進黨立委提案24小時不斷電表決，結果累癱一整票立委跟議事人員，咖啡、維他命、按摩器紛紛出籠。
24小時不斷電的表決，把立委諸公們累壞了。發言時，不僅頻頻跳針、口誤，火氣也相當大。不滿主席蔡其昌，限制發言人數，林為洲、鍾佳濱一言不合，竟在議場扭打起來，黨內同志趕緊上前將兩人拉開。為了緩解疲憊，有立委把議場當自己家，自備按摩器「抓龍」放鬆肩頸，也有立委狂灌咖啡、吃維他命提神。
而國民黨立委認為，立法院長蘇嘉全用「一事不兩議」原則，讓他們的提案都沒有被處理，到地檢署控告蘇嘉全瀆職，藍委曾銘宗、賴士葆、費鴻泰等人也將絕食直到臨時會結束。
(中天)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。