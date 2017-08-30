表決累癱又爆氣 林為洲.鍾佳濱「釘孤枝」

立院召開臨時會處理前瞻預算案，民進黨立委提案24小時不斷電表決，結果累癱一整票立委跟議事人員，咖啡、維他命、按摩器紛紛出籠。

表決累癱又爆氣 林為洲.鍾佳濱「釘孤枝」

24小時不斷電的表決，把立委諸公們累壞了。發言時，不僅頻頻跳針、口誤，火氣也相當大。不滿主席蔡其昌，限制發言人數，林為洲、鍾佳濱一言不合，竟在議場扭打起來，黨內同志趕緊上前將兩人拉開。為了緩解疲憊，有立委把議場當自己家，自備按摩器「抓龍」放鬆肩頸，也有立委狂灌咖啡、吃維他命提神。

而國民黨立委認為，立法院長蘇嘉全用「一事不兩議」原則，讓他們的提案都沒有被處理，到地檢署控告蘇嘉全瀆職，藍委曾銘宗、賴士葆、費鴻泰等人也將絕食直到臨時會結束。

(中天)