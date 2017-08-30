靜宜大學「西班牙語初體驗」 新生收穫滿滿
靜宜大學西文系舉辦「熱情西班牙語初體驗」研習營，在學長姐的帶領下，讓大一新鮮人提早了解大學生活，從西語國家的食、衣、住、行、育、樂現況切入，引領學生進入學習殿堂，探索異國風俗文化，增進國際視野。
西文系主任林姿如表示，大一新生參加「熱情西班牙語初體驗」研習營，了解西文系豐富多元的應用課程，透過團隊生活，增進彼此情感，接軌大學生活。她勉勵新生打開心胸，以熱情迎接新語言、新生活，必能進入西文的學習世界、開拓國際觀。
2天1夜的研習營充滿創意，學生透過食譜及影片教學，自己動手備料、壓揉麵團、烹調食物等，完成俗稱「西班牙油條」的當地經典早餐「吉拿棒」，及烘蛋、蒜味蝦、海鮮飯、墨西哥捲等道地西班牙美食；最後再透過西語流行歌曲及佛朗明哥舞蹈教學，近距離體驗拉丁美洲的熱情。
新鮮人卓欣儀表示，實作體驗及佛朗明哥舞蹈課程，加深對西文、拉丁文化的認識；兒老師提醒：「學習西文不只語言，還要認識不同國籍的朋友及文化」則令自己印象深刻。
「熱情西班牙語初體驗」研習營，從西語國家的食、衣、住、行、育、樂現況切入，引領學生進入學習殿堂；學生依自己興趣的國家，就其食物、文化、人物及音樂等文化進行簡報，再透過「西語國家美食動手做」課程，深入了解當地飲食及道地美食烹調文化。
外語學院院長曾麗蓉勉勵大一新生，學習語言與瞭解文化相輔相成，期望藉由多元課程，啟發信心，增進學習動機及興趣！
(中時)
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