柯文哲連任之路 蔡詩萍：見不到攔路虎
台北世大運經歷開幕鬧場、「王八蛋」口水風波後，在中華代表隊各種驚奇、振奮人心的表現下，開低走高，可說空前成功，而台北市長柯文哲也因此聲勢更盛，目前為止看不出藍綠陣營有誰可以挑戰他，廣播主持人蔡詩萍也認為，柯P的連任之路，看不到攔路虎。
蔡詩萍在《雲論》的評論文章《柯文哲的連任之路 藍綠迄今攔不住》中指出，柯文哲的連任之路，經過世大運之後，應該可以說基本已朝穩定看好之路發展。他本來就是個「很會表演」的政治人物，「素人形象」在他的團隊包裝下，變成一套套進可以攻的精彩演出，退又可以守的自圓其說戰略。
蔡詩萍點出，柯P很像前輩阿扁市長，需要的時候隨時樂於包裝自己，哪怕變裝、哪怕貼面膜！但柯文哲卻進化得更加靈巧。他有亞斯伯格症，在衝過頭的演出時，可以巧妙的被解釋成：「啊～那是因為他不能控制自己嘛！」因而可以淡化，可以被原諒。
至於目前檯面上想競爭台北市長大位的人選，專業或有之、財力或有之、形象或有之，但說實在的，並無一人在「表演政治」這一塊，足堪與柯文哲相提並論。
「王八蛋」風波同樣要在這種邏輯下去理解，才得以解釋何以柯文哲並不畏懼這種粗言風波。
換言之，柯P成為一種符號，一種價值。深入觀察柯文哲借力使力的邏輯，不難發現他是借用了綠營的進步觀，壓迫了藍營的蜀中無大將，而又挑起了新世代要有代言人的熱切期待。用網路的術語來看，他很猛、很敢、很衝、很直率、很白目，很不一樣於傳統藍綠的政治語言。他是一個不一樣的政治人物，這樣就很夠了。
蔡詩萍認為，柯文哲現象的崛起，的確是善於應用悲情論述之「政治中不可承受之重」的綠營，以及只擅長行政績效管理事務官風格的藍營，前所未見的新典範。在兩大陣營仍無法找出迎戰策略之前，柯文哲的贏取連任，攔路虎迄今未見！
(中時電子報)
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